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Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи - РИА Новости, 27.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 27.08.2024 (обновлено: 11:09 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/delo-1968670709.html
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи - РИА Новости, 27.08.2024
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи
ФСБ возбудила два новых уголовных дела о незаконном пересечении госграницы иностранными журналистами, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:52
2024-08-27T11:09
специальная военная операция на украине
россия
суджа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. ФСБ возбудила два новых уголовных дела о незаконном пересечении госграницы иностранными журналистами, сообщили в Центре общественных связей ведомства. "Возбуждены и расследуются уголовные дела &lt;...&gt; в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации "Дойче Велле"* Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны", — отметили в ФСБ.Уточняется, что Коннолли и Нагорная незаконно пересекли границу России и провели съемки в районе Суджи Курской области.Всего с 17 августа дела за незаконное пересечение госграницы возбудили в отношении семи иностранных журналистов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.* СМИ, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html
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россия, суджа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи

ФСБ завела дела против Коннолли и Нагорной за незаконное пересечение границы РФ

© DWКадр репортажа Николаса Коннолли из Суджи
Кадр репортажа Николаса Коннолли из Суджи - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© DW
Кадр репортажа Николаса Коннолли из Суджи
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. ФСБ возбудила два новых уголовных дела о незаконном пересечении госграницы иностранными журналистами, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"Возбуждены и расследуются уголовные дела <...> в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации "Дойче Велле"* Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны", — отметили в ФСБ.
© 1+1Кадр репортажа Натальи Нагорной из Курской области
Кадр репортажа Натальи Нагорной из Курской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© 1+1
Кадр репортажа Натальи Нагорной из Курской области
Уточняется, что Коннолли и Нагорная незаконно пересекли границу России и провели съемки в районе Суджи Курской области.
Всего с 17 августа дела за незаконное пересечение госграницы возбудили в отношении семи иностранных журналистов.
Американский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
CNN заявил, что его репортер приехал в Курскую область по приглашению Киева
22 августа, 20:57
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.
* СМИ, признанное иноагентом в России.
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Журналист Daily Beast незаконно побывал в Курской области
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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