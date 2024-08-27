https://ria.ru/20240827/delo-1968670709.html

Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи

Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи - РИА Новости, 27.08.2024

Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи

ФСБ возбудила два новых уголовных дела о незаконном пересечении госграницы иностранными журналистами, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:52

2024-08-27T09:52

2024-08-27T11:09

специальная военная операция на украине

россия

суджа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. ФСБ возбудила два новых уголовных дела о незаконном пересечении госграницы иностранными журналистами, сообщили в Центре общественных связей ведомства. "Возбуждены и расследуются уголовные дела <...> в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации "Дойче Велле"* Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны", — отметили в ФСБ.Уточняется, что Коннолли и Нагорная незаконно пересекли границу России и провели съемки в районе Суджи Курской области.Всего с 17 августа дела за незаконное пересечение госграницы возбудили в отношении семи иностранных журналистов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.* СМИ, признанное иноагентом в России.

https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html

https://ria.ru/20240824/zhurnalist-1968274027.html

россия

суджа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, суджа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность