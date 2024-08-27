https://ria.ru/20240827/delo-1968670709.html
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи - РИА Новости, 27.08.2024
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи
ФСБ возбудила два новых уголовных дела о незаконном пересечении госграницы иностранными журналистами, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:52
2024-08-27T09:52
2024-08-27T11:09
специальная военная операция на украине
россия
суджа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968685867_110:0:1193:609_1920x0_80_0_0_aa7522e04c01ca4dd09459e68b889d4e.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. ФСБ возбудила два новых уголовных дела о незаконном пересечении госграницы иностранными журналистами, сообщили в Центре общественных связей ведомства. "Возбуждены и расследуются уголовные дела <...> в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации "Дойче Велле"* Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала "1+1" Нагорной Натальи Викторовны", — отметили в ФСБ.Уточняется, что Коннолли и Нагорная незаконно пересекли границу России и провели съемки в районе Суджи Курской области.Всего с 17 августа дела за незаконное пересечение госграницы возбудили в отношении семи иностранных журналистов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области.* СМИ, признанное иноагентом в России.
https://ria.ru/20240822/zhurnalist-1967899082.html
https://ria.ru/20240824/zhurnalist-1968274027.html
россия
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968685867_246:0:1058:609_1920x0_80_0_0_6481d76f6ef4ce106d0fca806420c077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суджа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Суджа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Против иностранных журналистов завели дела после видео из Суджи
ФСБ завела дела против Коннолли и Нагорной за незаконное пересечение границы РФ