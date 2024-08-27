https://ria.ru/20240827/caesar-1968645996.html

На Угледарском направлении уничтожили французскую САУ Caesar

На Угледарском направлении уничтожили французскую САУ Caesar - РИА Новости, 27.08.2024

На Угледарском направлении уничтожили французскую САУ Caesar

Операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства на угледарском участке... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T05:08

2024-08-27T05:08

2024-08-27T12:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства на угледарском участке спецоперации, сообщили в Минобороны России. "Операторы FPV-дронов бригады морской пехоты ТОФ уничтожили французскую САУ Caesar на угледарском участке СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что дроноводы морской пехоты ведут охоту за целями противника круглосуточно на расстоянии до 20 километров за линией боевого соприкосновения. Опытные операторы научились уверенно маневрировать между деревьями и с ювелирной точностью залетать в блиндажи, отметили в МО РФ. "Залетали и в форточки, и в открытые багажники, и в десантный люк боевой машины ... Птичку с боеприпасом до 140-150 километров в час можно разогнать. То есть на машине, если машина без РЭБа, от него не уедешь, можно спокойно догнать", - приводит Минобороны слова оператора FPV-дронов с позывным "Байкал". В состав расчёта входят оператор дрона-разведчика и оператор ударного беспилотника. "Дрон подлетает, наводится перекрестьем. Процентов восемьдесят, что ВОГ пойдет именно в перекрестье, если не погодные условия, не ветер, ничего", - рассказал оператор БПЛА с позывным "Слепой", уничтоживший французскую самоходку. По словам бойца, его задача в том, чтобы найти цели для скоростных беспилотников-камикадзе или отработать по позициям ВСУ сбрасываемыми боеприпасами. Помимо боевой работы операторы дронов разбрасывают на позиции ВСУ листовки со сведениями о том, как правильно сдаваться в плен. Прецеденты перехода на сторону РФ уже были, пленных также вели к российским окопам с помощью дрона, уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240827/kater-1968644172.html

https://ria.ru/20240827/spetsoperatsiya-1968645517.html

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россия, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии