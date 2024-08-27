https://ria.ru/20240827/britaniya-1968805053.html

Жителей Британии предупредили о "болезненных" решениях

Жителей Британии предупредили о "болезненных" решениях - РИА Новости, 27.08.2024

Жителей Британии предупредили о "болезненных" решениях

Премьер Великобритании Кир Стармер предупредил граждан страны о грядущих "болезненных" решениях, которые будут озвучены во время традиционного представления... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:16

2024-08-27T17:16

2024-08-27T17:16

в мире

великобритания

кир стармер

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер предупредил граждан страны о грядущих "болезненных" решениях, которые будут озвучены во время традиционного представления финансового плана правительства осенью. Глава британского минфина Рэйчел Ривз выступит в парламенте 30 октября. В ходе таких выступлений власти объявляют об изменениях в налогообложении и в бюджетных расходах. "Я буду с вами честен, в октябре будет представлен бюджет, и он будет болезненным. У нас нет другого выбора, учитывая, в какой ситуации мы находимся", - сказал Стармер в ходе выступления. Трансляция велась на странице политика в соцсети X. Премьер признал, что ситуация в стране продолжит ухудшаться и только позже улучшится. Ранее газета Telegraph сообщала, что Стармер своей речью будет подготавливать почву для урезания бюджетных трат и повышения налогов вопреки предвыборным обещаниям. В июле новая глава британского минфина Рэйчел Ривз заявила, что экономика страны находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Позднее она сообщила о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной консерваторами. Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов. На следующий день Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.

https://ria.ru/20240816/britaniya-1966522435.html

https://ria.ru/20240808/protests-1964735863.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, кир стармер