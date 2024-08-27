https://ria.ru/20240827/britaniya-1968717967.html
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине
Одно из самых популярных блюд британской кухни фиш-энд-чипс (жареный картофель с рыбой) за последние пять лет выросло в цене более чем на 50%, виной этому стал... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:57
2024-08-27T12:57
2024-08-27T13:03
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Одно из самых популярных блюд британской кухни фиш-энд-чипс (жареный картофель с рыбой) за последние пять лет выросло в цене более чем на 50%, виной этому стал конфликт на Украине, а также глобальные изменения климата, повлиявшие на инфляцию, сообщает издание Telegraph со ссылкой на данные управления национальной статистики (ONS). "Средняя стоимость трески с жареным картофелем в Великобритании составляет почти 10 фунтов стерлингов, рост составил более чем на 50% за пять лет", - пишет издание. Уточняется, что инфляция и резкий рост цен на картофель и рыбу, вызванные изменением климата и конфликтом на Украине, частично являются причиной повышения цен на фиш-энд-чипс. На втором месте по росту цен среди общепита оказался кебаб, его стоимость также за пять лет увеличилась на 44% и достигла 7,75 фунтов стерлингов за порцию. Также в рейтинг подорожавших блюд вошла курица с картофелем фри, пицца, блюда китайской и индийской кухни. Что касается розничной торговли, то на полках магазинов за аналогичный период резко выросли цены на белый сахар (70%), замороженные бургеры с говядиной (67%), тушеную фасоль (66%) и большие бутылки с негазированной водой (64%).
https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html
https://ria.ru/20240730/velikobritaniya-1962801162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, в мире, еда
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, В мире, Еда
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине
Telegraph: в Британии фиш-энд-чипс за пять лет подорожал более чем на 50%
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Одно из самых популярных блюд британской кухни фиш-энд-чипс (жареный картофель с рыбой) за последние пять лет выросло в цене более чем на 50%, виной этому стал конфликт на Украине, а также глобальные изменения климата, повлиявшие на инфляцию, сообщает издание Telegraph
со ссылкой на данные управления национальной статистики (ONS).
"Средняя стоимость трески с жареным картофелем в Великобритании составляет почти 10 фунтов стерлингов, рост составил более чем на 50% за пять лет", - пишет издание.
Уточняется, что инфляция и резкий рост цен на картофель и рыбу, вызванные изменением климата и конфликтом на Украине, частично являются причиной повышения цен на фиш-энд-чипс.
На втором месте по росту цен среди общепита оказался кебаб, его стоимость также за пять лет увеличилась на 44% и достигла 7,75 фунтов стерлингов за порцию. Также в рейтинг подорожавших блюд вошла курица с картофелем фри, пицца, блюда китайской и индийской кухни.
Что касается розничной торговли, то на полках магазинов за аналогичный период резко выросли цены на белый сахар (70%), замороженные бургеры с говядиной (67%), тушеную фасоль (66%) и большие бутылки с негазированной водой (64%).