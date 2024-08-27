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Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
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12:57 27.08.2024 (обновлено: 13:03 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/britaniya-1968717967.html
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине
Одно из самых популярных блюд британской кухни фиш-энд-чипс (жареный картофель с рыбой) за последние пять лет выросло в цене более чем на 50%, виной этому стал... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:57
2024-08-27T13:03
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Одно из самых популярных блюд британской кухни фиш-энд-чипс (жареный картофель с рыбой) за последние пять лет выросло в цене более чем на 50%, виной этому стал конфликт на Украине, а также глобальные изменения климата, повлиявшие на инфляцию, сообщает издание Telegraph со ссылкой на данные управления национальной статистики (ONS). "Средняя стоимость трески с жареным картофелем в Великобритании составляет почти 10 фунтов стерлингов, рост составил более чем на 50% за пять лет", - пишет издание. Уточняется, что инфляция и резкий рост цен на картофель и рыбу, вызванные изменением климата и конфликтом на Украине, частично являются причиной повышения цен на фиш-энд-чипс. На втором месте по росту цен среди общепита оказался кебаб, его стоимость также за пять лет увеличилась на 44% и достигла 7,75 фунтов стерлингов за порцию. Также в рейтинг подорожавших блюд вошла курица с картофелем фри, пицца, блюда китайской и индийской кухни. Что касается розничной торговли, то на полках магазинов за аналогичный период резко выросли цены на белый сахар (70%), замороженные бургеры с говядиной (67%), тушеную фасоль (66%) и большие бутылки с негазированной водой (64%).
https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html
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украина, великобритания, в мире, еда
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, В мире, Еда
Самое популярное в Британии блюдо подорожало из-за конфликта на Украине

Telegraph: в Британии фиш-энд-чипс за пять лет подорожал более чем на 50%

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКусок рыбы в кляре бросают в горячее подсолнечное масло для приготовления традиционной рыбы с жареным картофелем в ресторане в Лондоне
Кусок рыбы в кляре бросают в горячее подсолнечное масло для приготовления традиционной рыбы с жареным картофелем в ресторане в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кусок рыбы в кляре бросают в горячее подсолнечное масло для приготовления традиционной рыбы с жареным картофелем в ресторане в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Одно из самых популярных блюд британской кухни фиш-энд-чипс (жареный картофель с рыбой) за последние пять лет выросло в цене более чем на 50%, виной этому стал конфликт на Украине, а также глобальные изменения климата, повлиявшие на инфляцию, сообщает издание Telegraph со ссылкой на данные управления национальной статистики (ONS).
"Средняя стоимость трески с жареным картофелем в Великобритании составляет почти 10 фунтов стерлингов, рост составил более чем на 50% за пять лет", - пишет издание.
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Уточняется, что инфляция и резкий рост цен на картофель и рыбу, вызванные изменением климата и конфликтом на Украине, частично являются причиной повышения цен на фиш-энд-чипс.
На втором месте по росту цен среди общепита оказался кебаб, его стоимость также за пять лет увеличилась на 44% и достигла 7,75 фунтов стерлингов за порцию. Также в рейтинг подорожавших блюд вошла курица с картофелем фри, пицца, блюда китайской и индийской кухни.
Что касается розничной торговли, то на полках магазинов за аналогичный период резко выросли цены на белый сахар (70%), замороженные бургеры с говядиной (67%), тушеную фасоль (66%) и большие бутылки с негазированной водой (64%).
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