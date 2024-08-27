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ВСУ готовят к применению химоружия западного производства, заявили в РХБЗ
ВСУ готовят к применению химоружия западного производства, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 27.08.2024
ВСУ готовят к применению химоружия западного производства, заявили в РХБЗ
Военнослужащих ВСУ готовят к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:20
2024-08-27T09:20
2024-08-27T10:10
специальная военная операция на украине
безопасность
игорь кириллов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ готовят к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. "По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Обратите внимание на трофейную документацию, обнаруженную на оставленных украинских позициях - это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами", - сказал Кириллов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ готовят к применению химоружия западного производства, заявили в РХБЗ
Кириллов: украинских военных готовят к применению западных химбоеприпасов