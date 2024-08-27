https://ria.ru/20240827/boepripasy-1968661715.html

ВСУ готовят к применению химоружия западного производства, заявили в РХБЗ

ВСУ готовят к применению химоружия западного производства, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 27.08.2024

ВСУ готовят к применению химоружия западного производства, заявили в РХБЗ

Военнослужащих ВСУ готовят к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства, сообщил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:20

2024-08-27T09:20

2024-08-27T10:10

специальная военная операция на украине

безопасность

игорь кириллов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808291086_364:446:3212:2048_1920x0_80_0_0_8be2c821cf69f4707d8a37cdfb249448.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Военнослужащих ВСУ готовят к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге. "По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. Обратите внимание на трофейную документацию, обнаруженную на оставленных украинских позициях - это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20231211/iprit-1915114369.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф