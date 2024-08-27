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Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве
Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве - РИА Новости, 27.08.2024
Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 7-8... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T12:12
2024-08-27T12:12
2024-08-27T12:12
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 7-8 сентября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, Дополнительно обновим свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности будут задействованы 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб. "В списке работ - очистка и промывка конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости проведем текущий ремонт сооружений. Промывки будет проводиться с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - рассказал Бирюков. Дорожные службы дополнительно промоют знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.
https://realty.ria.ru/20240827/infrastruktura-1968659076.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, день города москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, День города Москвы
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 7-8 сентября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, Дополнительно обновим свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности будут задействованы 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб.
"В списке работ - очистка и промывка конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости проведем текущий ремонт сооружений. Промывки будет проводиться с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - рассказал Бирюков
.
Дорожные службы дополнительно промоют знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.