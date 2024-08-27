https://ria.ru/20240827/biryukov-1968703000.html

Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве

Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве - РИА Новости, 27.08.2024

Бирюков: около двух тысяч инженерных сооружений промоют в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 7-8... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T12:12

2024-08-27T12:12

2024-08-27T12:12

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москва

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут промывку около 2 тысяч инженерных сооружений в преддверии Дня города, который в этом году отмечается 7-8 сентября, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы масштабные работы по промывке около 2 тысяч инженерных сооружений, это мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники, Дополнительно обновим свыше 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в мероприятиях в общей сложности будут задействованы 200 единиц техники и около 500 сотрудников коммунальных служб. "В списке работ - очистка и промывка конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов. При необходимости проведем текущий ремонт сооружений. Промывки будет проводиться с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин", - рассказал Бирюков. Дорожные службы дополнительно промоют знаки, информационные щиты, указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что памятники и фонтаны промывают вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Для промывки тоннелей и мостов применяются щелочные растворы.

https://realty.ria.ru/20240827/infrastruktura-1968659076.html

https://realty.ria.ru/20240826/sobyanin-1968576437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, день города москвы