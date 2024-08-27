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США вводят Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов - РИА Новости, 27.08.2024
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09:33 27.08.2024 (обновлено: 10:09 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968663967.html
США вводят Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов
США вводят Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов - РИА Новости, 27.08.2024
США вводят Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов
США для отвода подозрений от своих органов власти начали активно включать Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов с Украины, сообщил на РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:33
2024-08-27T10:09
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США для отвода подозрений от своих органов власти начали активно включать Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов с Украины, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. &quot;В соответствии с имеющейся информацией, в логистические схемы перевозки биоматериалов Соединенные Штаты начали активно включать Молдавию и Румынию, используя подконтрольные себе организации. Подобная тактика позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от правительственных органов США и американской военно-биологической программы&quot;, - сказал он.Кириллов обратил внимание на схему перемещения биоматериалов. Было установлено, что с украинской стороны вывозом опасных грузов в Молдавию занимается компания "Биопартнерс" - "дочка" американской фирмы с таким же названием. В логистических процессах также задействована компания "Кью Ту Солюшн" ("Q2 Solution") - дочерняя организация одного из крупнейших поставщиков Пентагона. "В нашем распоряжении имеются сведения, подтверждающие реализацию контрактов данной компанией в рамках программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) на сумму более 22 миллионов долларов США", - сказал Кириллов. Министерством обороны России ранее были обнародованы сведения, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки биоматериалов. До начала СВО США и их союзникам удалось осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта Ю-Пи-8 образцы крови были отобраны у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов).
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сша, молдавия, румыния, министерство обороны сша, в мире
США, Молдавия, Румыния, Министерство обороны США, В мире
США вводят Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов

РХБЗ: Молдавию и Румынию включают в логистику биопроб для отвода подозрений

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПробирки для забора биоматериала в лаборатории биологического анализа
Пробирки для забора биоматериала в лаборатории биологического анализа - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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Пробирки для забора биоматериала в лаборатории биологического анализа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США для отвода подозрений от своих органов власти начали активно включать Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов с Украины, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«

"В соответствии с имеющейся информацией, в логистические схемы перевозки биоматериалов Соединенные Штаты начали активно включать Молдавию и Румынию, используя подконтрольные себе организации. Подобная тактика позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от правительственных органов США и американской военно-биологической программы", - сказал он.

Кириллов обратил внимание на схему перемещения биоматериалов. Было установлено, что с украинской стороны вывозом опасных грузов в Молдавию занимается компания "Биопартнерс" - "дочка" американской фирмы с таким же названием.
В логистических процессах также задействована компания "Кью Ту Солюшн" ("Q2 Solution") - дочерняя организация одного из крупнейших поставщиков Пентагона. "В нашем распоряжении имеются сведения, подтверждающие реализацию контрактов данной компанией в рамках программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) на сумму более 22 миллионов долларов США", - сказал Кириллов.
Министерством обороны России ранее были обнародованы сведения, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки биоматериалов. До начала СВО США и их союзникам удалось осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта Ю-Пи-8 образцы крови были отобраны у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов).
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