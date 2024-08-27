https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968663967.html

США вводят Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов

США вводят Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов - РИА Новости, 27.08.2024

США вводят Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов

США для отвода подозрений от своих органов власти начали активно включать Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов с Украины, сообщил на РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:33

2024-08-27T09:33

2024-08-27T10:09

сша

молдавия

румыния

министерство обороны сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831264042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d428c87b755c954684b0ef3e51c95fc.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США для отвода подозрений от своих органов власти начали активно включать Молдавию и Румынию в логистические схемы перевозки биоматериалов с Украины, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В соответствии с имеющейся информацией, в логистические схемы перевозки биоматериалов Соединенные Штаты начали активно включать Молдавию и Румынию, используя подконтрольные себе организации. Подобная тактика позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от правительственных органов США и американской военно-биологической программы", - сказал он.Кириллов обратил внимание на схему перемещения биоматериалов. Было установлено, что с украинской стороны вывозом опасных грузов в Молдавию занимается компания "Биопартнерс" - "дочка" американской фирмы с таким же названием. В логистических процессах также задействована компания "Кью Ту Солюшн" ("Q2 Solution") - дочерняя организация одного из крупнейших поставщиков Пентагона. "В нашем распоряжении имеются сведения, подтверждающие реализацию контрактов данной компанией в рамках программ управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) на сумму более 22 миллионов долларов США", - сказал Кириллов. Министерством обороны России ранее были обнародованы сведения, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки биоматериалов. До начала СВО США и их союзникам удалось осуществить вывоз за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта Ю-Пи-8 образцы крови были отобраны у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов).

https://ria.ru/20240625/minoborony-1955359119.html

сша

молдавия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, молдавия, румыния, министерство обороны сша, в мире