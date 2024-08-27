https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968660720.html

США транспортировали образцы биоматериалов с Украины через Молдавию

США транспортировали образцы биоматериалов с Украины через Молдавию - РИА Новости, 27.08.2024

США транспортировали образцы биоматериалов с Украины через Молдавию

США после начала специальной военной операции более двух тысяч раз вывозили с Украины через Молдавию образцы биоматериалов, сообщил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:15

2024-08-27T09:15

2024-08-27T09:55

сша

молдавия

украина

игорь кириллов

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США после начала специальной военной операции более двух тысяч раз вывозили с Украины через Молдавию образцы биоматериалов, сообщил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. "За период с августа 2022 по май 2024 года было официально осуществлено более двух тысяч случаев транспортировки образцов биоматериалов через территорию Молдавии", — сказал генерал-лейтенант.Речь идет об образцах крови и тканей человека, которые направлялись из Центра общественного здоровья Украины в западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном. В дальнейшем их использовали в военно-биологических исследованиях, в том числе для выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.Логистическая схема позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от американских правительственных учреждений. Так, со стороны Украины вывозом опасных грузов в Молдавию занимается компания "Биопартнерс" — дочерняя структура американской фирмы с таким же названием.В цепочке также задействована компания Q2 Solution — дочерняя организация одного из крупнейших поставщиков Пентагона.Кириллов обратил внимание, что сопровождение грузов обеспечивали логистические компании "Гамма Логистик" и "АэроТрансКарго", подконтрольные президенту Молдавии Майе Санду."Таким образом, включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки можно рассматривать как начало крупномасштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США", — подчеркнул генерал-лейтенант.Он также назвал имена новых участников вывоза биоматериалов с Украины: Андрей Горкавчук и Светлана Стефаненко — руководители киевского офиса компании "Биопартнерс", а также Марианна Гредиль и Людмила Городняя — сотрудники американского филиала той же компании.Таким образом, по имеющимся данным, в США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. До начала специальной военной операции США и их союзники вывезли за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта "Ю-Пи-8" образцы крови отобрали у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики — более десяти тысяч образцов.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968660886.html

https://ria.ru/20240827/talliy-1968663084.html

https://ria.ru/20231009/ssha-1901453518.html

сша

молдавия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, молдавия, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире