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США транспортировали образцы биоматериалов с Украины через Молдавию - РИА Новости, 27.08.2024
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09:15 27.08.2024 (обновлено: 09:55 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968660720.html
США транспортировали образцы биоматериалов с Украины через Молдавию
США транспортировали образцы биоматериалов с Украины через Молдавию - РИА Новости, 27.08.2024
США транспортировали образцы биоматериалов с Украины через Молдавию
США после начала специальной военной операции более двух тысяч раз вывозили с Украины через Молдавию образцы биоматериалов, сообщил на брифинге начальник войск... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:15
2024-08-27T09:55
сша
молдавия
украина
игорь кириллов
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США после начала специальной военной операции более двух тысяч раз вывозили с Украины через Молдавию образцы биоматериалов, сообщил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. "За период с августа 2022 по май 2024 года было официально осуществлено более двух тысяч случаев транспортировки образцов биоматериалов через территорию Молдавии", — сказал генерал-лейтенант.Речь идет об образцах крови и тканей человека, которые направлялись из Центра общественного здоровья Украины в западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном. В дальнейшем их использовали в военно-биологических исследованиях, в том числе для выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.Логистическая схема позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от американских правительственных учреждений. Так, со стороны Украины вывозом опасных грузов в Молдавию занимается компания "Биопартнерс" — дочерняя структура американской фирмы с таким же названием.В цепочке также задействована компания Q2 Solution — дочерняя организация одного из крупнейших поставщиков Пентагона.Кириллов обратил внимание, что сопровождение грузов обеспечивали логистические компании "Гамма Логистик" и "АэроТрансКарго", подконтрольные президенту Молдавии Майе Санду."Таким образом, включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки можно рассматривать как начало крупномасштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США", — подчеркнул генерал-лейтенант.Он также назвал имена новых участников вывоза биоматериалов с Украины: Андрей Горкавчук и Светлана Стефаненко — руководители киевского офиса компании "Биопартнерс", а также Марианна Гредиль и Людмила Городняя — сотрудники американского филиала той же компании.Таким образом, по имеющимся данным, в США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. До начала специальной военной операции США и их союзники вывезли за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта "Ю-Пи-8" образцы крови отобрали у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики — более десяти тысяч образцов.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968660886.html
https://ria.ru/20240827/talliy-1968663084.html
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сша, молдавия, украина, игорь кириллов, вооруженные силы рф, в мире
США, Молдавия, Украина, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, В мире
США транспортировали образцы биоматериалов с Украины через Молдавию

МО РФ: США перевозили образцы биоматериалов из Украины более двух тысяч раз

© AP Photo / Virginia MayoЛаборант готовит пробирку для взятия биоматериала
Лаборант готовит пробирку для взятия биоматериала - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Лаборант готовит пробирку для взятия биоматериала. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. США после начала специальной военной операции более двух тысяч раз вывозили с Украины через Молдавию образцы биоматериалов, сообщил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
«
"За период с августа 2022 по май 2024 года было официально осуществлено более двух тысяч случаев транспортировки образцов биоматериалов через территорию Молдавии", — сказал генерал-лейтенант.
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Речь идет об образцах крови и тканей человека, которые направлялись из Центра общественного здоровья Украины в западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном. В дальнейшем их использовали в военно-биологических исследованиях, в том числе для выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.
Логистическая схема позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от американских правительственных учреждений. Так, со стороны Украины вывозом опасных грузов в Молдавию занимается компания "Биопартнерс" — дочерняя структура американской фирмы с таким же названием.
В цепочке также задействована компания Q2 Solution — дочерняя организация одного из крупнейших поставщиков Пентагона.
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Кириллов обратил внимание, что сопровождение грузов обеспечивали логистические компании "Гамма Логистик" и "АэроТрансКарго", подконтрольные президенту Молдавии Майе Санду.
«
"Таким образом, включение Молдавии и Румынии в схему транспортировки можно рассматривать как начало крупномасштабной программы по изменению логистических цепей в сфере массового вывоза биологического материала в США", — подчеркнул генерал-лейтенант.
Он также назвал имена новых участников вывоза биоматериалов с Украины: Андрей Горкавчук и Светлана Стефаненко — руководители киевского офиса компании "Биопартнерс", а также Марианна Гредиль и Людмила Городняя — сотрудники американского филиала той же компании.
Таким образом, по имеющимся данным, в США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. До начала специальной военной операции США и их союзники вывезли за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта "Ю-Пи-8" образцы крови отобрали у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики — более десяти тысяч образцов.
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