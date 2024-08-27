https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968660406.html

Минобороны раскрыло имена участников вывоза биоматериалов с Украины в США

Минобороны раскрыло имена участников вывоза биоматериалов с Украины в США - РИА Новости, 27.08.2024

Минобороны раскрыло имена участников вывоза биоматериалов с Украины в США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов раскрыл имена новых украинских и американских участников... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:12

2024-08-27T09:12

2024-08-27T09:18

специальная военная операция на украине

украина

молдавия

сша

игорь кириллов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов раскрыл имена новых украинских и американских участников вывоза биоматериалов с Украины, благодаря которым Молдавия используется как транзитный хаб. "Хотел бы остановиться на должностных лицах украинских и американских компаний, принимающих непосредственное участие в вывозе биоматериалов. Среди них Андрей Горкавчук и Светлана Стефаненко - руководители киевского офиса компании "Биопартнерс", которая осуществляла поставки в США криоконтейнеров с биологическим материалом украинских граждан", - сообщил он на брифинге. Марианна Гредиль и Людмила Городняя – сотрудники американского филиала той же компании, специализируются на вопросах правового обеспечения вывоза биоматериалов в обход законодательства, добавил Кириллов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357011.html

украина

молдавия

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украина, молдавия, сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф