https://ria.ru/20240827/biomaterialy-1968660406.html
Минобороны раскрыло имена участников вывоза биоматериалов с Украины в США
Минобороны раскрыло имена участников вывоза биоматериалов с Украины в США - РИА Новости, 27.08.2024
Минобороны раскрыло имена участников вывоза биоматериалов с Украины в США
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов раскрыл имена новых украинских и американских участников... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:12
2024-08-27T09:12
2024-08-27T09:18
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов раскрыл имена новых украинских и американских участников вывоза биоматериалов с Украины, благодаря которым Молдавия используется как транзитный хаб. "Хотел бы остановиться на должностных лицах украинских и американских компаний, принимающих непосредственное участие в вывозе биоматериалов. Среди них Андрей Горкавчук и Светлана Стефаненко - руководители киевского офиса компании "Биопартнерс", которая осуществляла поставки в США криоконтейнеров с биологическим материалом украинских граждан", - сообщил он на брифинге. Марианна Гредиль и Людмила Городняя – сотрудники американского филиала той же компании, специализируются на вопросах правового обеспечения вывоза биоматериалов в обход законодательства, добавил Кириллов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357011.html
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украина, молдавия, сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Молдавия, США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
Минобороны раскрыло имена участников вывоза биоматериалов с Украины в США
МО: руководители киевского офиса "Биопартнерс" вывозили биоматериалы с Украины
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов раскрыл имена новых украинских и американских участников вывоза биоматериалов с Украины, благодаря которым Молдавия используется как транзитный хаб.
"Хотел бы остановиться на должностных лицах украинских и американских компаний, принимающих непосредственное участие в вывозе биоматериалов. Среди них Андрей Горкавчук и Светлана Стефаненко - руководители киевского офиса компании "Биопартнерс", которая осуществляла поставки в США криоконтейнеров с биологическим материалом украинских граждан", - сообщил он на брифинге.
Марианна Гредиль и Людмила Городняя – сотрудники американского филиала той же компании, специализируются на вопросах правового обеспечения вывоза биоматериалов в обход законодательства, добавил Кириллов.