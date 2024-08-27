https://ria.ru/20240827/bioagenty-1968664432.html
США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы
США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы - РИА Новости, 27.08.2024
США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы
США продолжают работу над биоагентами, избирательно поражающими отдельные этнические группы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:35
2024-08-27T09:35
2024-08-27T10:08
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США продолжают работу над биоагентами, избирательно поражающими отдельные этнические группы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Минобороны России ранее были обнародованы сведения, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки США и их союзниками биоматериалов с Украины. До начала специальной военной операции США и их союзникам удалось вывезти за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта Ю-Пи-8 образцы крови были отобраны у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов). "США продолжают работу по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы", - сообщил Кириллов на брифинге.
https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, игорь кириллов, в мире
США, Россия, Украина, Игорь Кириллов, В мире
США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы
Кириллов: США создают биоагенты, избирательно поражающие этнические группы