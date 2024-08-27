https://ria.ru/20240827/bioagenty-1968664432.html

США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы

США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы - РИА Новости, 27.08.2024

США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы

США продолжают работу над биоагентами, избирательно поражающими отдельные этнические группы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T09:35

2024-08-27T09:35

2024-08-27T10:08

сша

россия

украина

игорь кириллов

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915130434_0:67:1843:1103_1920x0_80_0_0_b92d2f1ff749af695d22a87219af59f3.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США продолжают работу над биоагентами, избирательно поражающими отдельные этнические группы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Минобороны России ранее были обнародованы сведения, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки США и их союзниками биоматериалов с Украины. До начала специальной военной операции США и их союзникам удалось вывезти за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта Ю-Пи-8 образцы крови были отобраны у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов). "США продолжают работу по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы", - сообщил Кириллов на брифинге.

https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, украина, игорь кириллов, в мире