Рейтинг@Mail.ru
США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 27.08.2024 (обновлено: 10:08 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/bioagenty-1968664432.html
США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы
США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы - РИА Новости, 27.08.2024
США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы
США продолжают работу над биоагентами, избирательно поражающими отдельные этнические группы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T09:35
2024-08-27T10:08
сша
россия
украина
игорь кириллов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915130434_0:67:1843:1103_1920x0_80_0_0_b92d2f1ff749af695d22a87219af59f3.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США продолжают работу над биоагентами, избирательно поражающими отдельные этнические группы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Минобороны России ранее были обнародованы сведения, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки США и их союзниками биоматериалов с Украины. До начала специальной военной операции США и их союзникам удалось вывезти за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта Ю-Пи-8 образцы крови были отобраны у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов). "США продолжают работу по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы", - сообщил Кириллов на брифинге.
https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915130434_139:0:1687:1161_1920x0_80_0_0_b1e6a538ea4747b4ff31191b5a7991df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, игорь кириллов, в мире
США, Россия, Украина, Игорь Кириллов, В мире
США работают над биоагентами, избирательно поражающими этнические группы

Кириллов: США создают биоагенты, избирательно поражающие этнические группы

© AP Photo / Lee Jin-manВоеннослужащие химического батальона армии США
Военнослужащие химического батальона армии США - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Военнослужащие химического батальона армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США продолжают работу над биоагентами, избирательно поражающими отдельные этнические группы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Минобороны России ранее были обнародованы сведения, подтверждающие факты масштабного сбора и транспортировки США и их союзниками биоматериалов с Украины. До начала специальной военной операции США и их союзникам удалось вывезти за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Только в рамках проекта Ю-Пи-8 образцы крови были отобраны у четырех тысяч украинских военнослужащих. Одновременно вывозились опасные патогены и их переносчики (более 10 тысяч образцов).
"США продолжают работу по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы", - сообщил Кириллов на брифинге.
Специалисты химической военной лаборатории во время учений - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
США сформировали правовую базу, регламентирующую применение химоружия
28 мая, 15:03
 
СШАРоссияУкраинаИгорь КирилловВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала