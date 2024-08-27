https://ria.ru/20240827/bespilotniki-1968650729.html
В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников
В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 27.08.2024
В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников
Дежурные средства ПВО в ночь на вторник уничтожили три беспилотника над Белгородской и два - над Курской областями, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T07:05
2024-08-27T07:05
2024-08-27T07:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в ночь на вторник уничтожили три беспилотника над Белгородской и два - над Курской областями, сообщило во вторник Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять БПЛА самолетного типа. Три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два над территорией Курской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240826/pvo-1968518664.html
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курская область, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область
В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь сбила в Белгородской и Курской областях пять БПЛА ВСУ