https://ria.ru/20240827/bespilotniki-1968650729.html

В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников

В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 27.08.2024

В Белгородской и Курской областях за ночь уничтожили пять беспилотников

Дежурные средства ПВО в ночь на вторник уничтожили три беспилотника над Белгородской и два - над Курской областями, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T07:05

2024-08-27T07:05

2024-08-27T07:14

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в ночь на вторник уничтожили три беспилотника над Белгородской и два - над Курской областями, сообщило во вторник Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять БПЛА самолетного типа. Три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два над территорией Курской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240826/pvo-1968518664.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, россия, белгородская область