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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 27.08.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО около 9.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T10:01
2024-08-27T10:01
2024-08-27T10:07
белгородская область
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать седьмого августа текущего года около 9.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО РФ: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области