https://ria.ru/20240827/bespilotnik-1968672358.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 27.08.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО около 9.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T10:01

2024-08-27T10:01

2024-08-27T10:07

белгородская область

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.10 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать седьмого августа текущего года около 9.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф