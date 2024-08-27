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Белоусов призвал довести решения совета по безопасности до результата - РИА Новости, 27.08.2024
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17:04 27.08.2024 (обновлено: 17:11 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/belousov-1968801034.html
Белоусов призвал довести решения совета по безопасности до результата
Белоусов призвал довести решения совета по безопасности до результата - РИА Новости, 27.08.2024
Белоусов призвал довести решения совета по безопасности до результата
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что все решения, которые принимает Координационный совет по безопасности приграничья, должны быть доведены до... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T17:04
2024-08-27T17:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что все решения, которые принимает Координационный совет по безопасности приграничья, должны быть доведены до фактического результата, это крайне важно. Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "На чем хотел бы сейчас акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Важно не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача - обеспечить их всем необходимым", - сказал министр.Белоусов попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной (НЦУО) отслеживать, что все принимаемые решения по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей доведены до результата."Прошу Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата", - сказал глава оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240827/obespechenie-1968800733.html
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россия, курская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов призвал довести решения совета по безопасности до результата

Белоусов: решения по приграничью должны быть доведены до фактического результата

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что все решения, которые принимает Координационный совет по безопасности приграничья, должны быть доведены до фактического результата, это крайне важно.
Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
"На чем хотел бы сейчас акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Важно не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача - обеспечить их всем необходимым", - сказал министр.
Белоусов попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной (НЦУО) отслеживать, что все принимаемые решения по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей доведены до результата.
"Прошу Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата", - сказал глава оборонного ведомства.
Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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