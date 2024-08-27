https://ria.ru/20240827/belousov-1968801034.html

Белоусов призвал довести решения совета по безопасности до результата

Белоусов призвал довести решения совета по безопасности до результата - РИА Новости, 27.08.2024

Белоусов призвал довести решения совета по безопасности до результата

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что все решения, которые принимает Координационный совет по безопасности приграничья, должны быть доведены до... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T17:04

2024-08-27T17:04

2024-08-27T17:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500547_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_0d1b049e1b2175a6d01a32b5fb86e9be.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что все решения, которые принимает Координационный совет по безопасности приграничья, должны быть доведены до фактического результата, это крайне важно. Под руководством Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "На чем хотел бы сейчас акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Важно не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача - обеспечить их всем необходимым", - сказал министр.Белоусов попросил Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной (НЦУО) отслеживать, что все принимаемые решения по безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей доведены до результата."Прошу Генеральный штаб и Национальный центр управления обороной строго отслеживать, что все решения, которые мы принимаем, доведены до результата", - сказал глава оборонного ведомства.

https://ria.ru/20240827/obespechenie-1968800733.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф)