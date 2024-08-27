https://ria.ru/20240827/basseyn-1968796877.html
В Подмосковье приостановили работу бассейна, где отравились дети
В Подмосковье приостановили работу бассейна, где отравились дети - РИА Новости, 27.08.2024
В Подмосковье приостановили работу бассейна, где отравились дети
Работа бассейна в Егорьевске, где ранее отравились четыре ребенка, приостановлена, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Московской области. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:49
2024-08-27T16:49
2024-08-27T16:55
егорьевск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа бассейна в Егорьевске, где ранее отравились четыре ребенка, приостановлена, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Московской области.Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью сообщили РИА Новости, что четверо детей получили токсическое отравление в результате посещения бассейна в подмосковном Егорьевске, возбуждено уголовное дело. Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, в результате происшествия пострадало шесть человек, взрослые пострадавшие, а также законные представители детей после проведенного осмотра отказались от госпитализации."В настоящее время деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - сообщили в пресс-службе.По данным ведомства, на месте были отобраны пробы воды и воздуха закрытых помещений. Согласно протоколам лабораторных испытаний, вода бассейна не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух закрытых помещений - по содержанию озона.
https://ria.ru/20240621/khlor-1954556700.html
егорьевск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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егорьевск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, московская область (подмосковье)
Егорьевск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье приостановили работу бассейна, где отравились дети
Работу бассейна в Егорьевске, где отравились 4 ребенка, приостановили