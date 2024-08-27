https://ria.ru/20240827/basseyn-1968796877.html

В Подмосковье приостановили работу бассейна, где отравились дети

В Подмосковье приостановили работу бассейна, где отравились дети - РИА Новости, 27.08.2024

В Подмосковье приостановили работу бассейна, где отравились дети

Работа бассейна в Егорьевске, где ранее отравились четыре ребенка, приостановлена, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Московской области. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:49

2024-08-27T16:49

2024-08-27T16:55

егорьевск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Работа бассейна в Егорьевске, где ранее отравились четыре ребенка, приостановлена, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Московской области.Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Подмосковью сообщили РИА Новости, что четверо детей получили токсическое отравление в результате посещения бассейна в подмосковном Егорьевске, возбуждено уголовное дело. Как рассказали РИА Новости в региональном минздраве, в результате происшествия пострадало шесть человек, взрослые пострадавшие, а также законные представители детей после проведенного осмотра отказались от госпитализации."В настоящее время деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области", - сообщили в пресс-службе.По данным ведомства, на месте были отобраны пробы воды и воздуха закрытых помещений. Согласно протоколам лабораторных испытаний, вода бассейна не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух закрытых помещений - по содержанию озона.

https://ria.ru/20240621/khlor-1954556700.html

егорьевск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

егорьевск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, московская область (подмосковье)