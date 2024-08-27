https://ria.ru/20240827/baggi--1968641189.html

Багги "Чаборз М-4" поступит в серийное производство в 2025 году

Багги "Чаборз М-4" поступит в серийное производство в 2025 году - РИА Новости, 27.08.2024

Багги "Чаборз М-4" поступит в серийное производство в 2025 году

Серийный выпуск универсального внедорожника багги "Чаборз М-4" запланирован в 2025 году, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией кафедры колесных машин МГТУ РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T03:02

2024-08-27T03:02

2024-08-27T03:02

новое оружие россии

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Серийный выпуск универсального внедорожника багги "Чаборз М-4" запланирован в 2025 году, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией кафедры колесных машин МГТУ им Баумана Джамаль Аль-Делеми. Ранее МГТУ им. Баумана совместно с предприятием "Чаборз" из Гудермеса представил прототип одноименного багги в виде модификации М-4 на международном военно-техническом форуме "Армия-2024". "Багги "Чаборз М-4" планируется запустить в серию в 2025 году после проведения всех необходимых испытаний. Создавая этот внедорожник, мы преследуем цель в конечном итоге заменить подобные багги китайского производства", - сказал заведующий лабораторией. По его словам, багги полностью собран из российских агрегатов и комплектующих. Имеет оригинальную раздаточную коробку для улучшения тяговых характеристик автомобиля. Предполагается, что испытания опытного образца завершатся до конца 2024 года, добавил Аль-Делеми. Багги "Чаборз" М-4 сможет развивать максимальную скорость до 90 километров в час при снаряженной массе 1200 килограммов, имея запас хода 500 километров.

https://radiosputnik.ru/20240726/vozhdenie-1962164277.html

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