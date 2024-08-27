https://ria.ru/20240827/babushkin-1968740671.html
Путин оценил работу астраханского губернатора
Путин оценил работу астраханского губернатора - РИА Новости, 27.08.2024
Путин оценил работу астраханского губернатора
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным заявил, что в регионе все развивается ритмично и с хорошим... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T14:10
2024-08-27T14:10
2024-08-27T14:33
астраханская область
политика
владимир путин
игорь бабушкин
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным заявил, что в регионе все развивается ритмично и с хорошим темпом."А так, в целом, мне кажется, что все у вас развивается ритмично и с хорошим темпом", - отметил Путин.Бабушкин также сказал президенту, что в регионе делают все возможное и необходимое для достижения необходимых результатов, а астраханцы не подведут главу государства."Хорошо. Не сомневаюсь ни на одну секунду", - ответил Путин.Вместе с тем президент указал, что есть проблемы объективного характера, например, обмеление Каспия или опустынивание пастбищ. Но есть и такие вопросы, на которые нужно реагировать административно и выстраивать соответствующие мероприятия в финансовом плане. Кроме расселения аварийного жилья, Путин упомянул региональные и муниципальные дороги."Здесь тоже есть над чем поработать. Попросил бы вас тоже не упускать это из виду и при необходимости выходить и на федеральное правительство с тем, чтобы вписываться в соответствующие известные вам программы", - подчеркнул Путин.В сентябре в Астраханской области пройдут выборы главы региона. Бабушкин выдвинул свою кандидатуру на новый губернаторский срок.
https://ria.ru/20240827/putin-1968741848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, политика, владимир путин, игорь бабушкин, россия
Астраханская область, Политика, Владимир Путин, Игорь Бабушкин, Россия
Путин оценил работу астраханского губернатора
Путин на встрече с астраханским губернатором Бабушкиным дал оценку его работе
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным заявил, что в регионе все развивается ритмично и с хорошим темпом.
«
"А так, в целом, мне кажется, что все у вас развивается ритмично и с хорошим темпом", - отметил Путин.
Бабушкин также сказал президенту, что в регионе делают все возможное и необходимое для достижения необходимых результатов, а астраханцы не подведут главу государства.
"Хорошо. Не сомневаюсь ни на одну секунду", - ответил Путин.
Вместе с тем президент указал, что есть проблемы объективного характера, например, обмеление Каспия или опустынивание пастбищ. Но есть и такие вопросы, на которые нужно реагировать административно и выстраивать соответствующие мероприятия в финансовом плане. Кроме расселения аварийного жилья, Путин упомянул региональные и муниципальные дороги.
«
"Здесь тоже есть над чем поработать. Попросил бы вас тоже не упускать это из виду и при необходимости выходить и на федеральное правительство с тем, чтобы вписываться в соответствующие известные вам программы", - подчеркнул Путин.
В сентябре в Астраханской области пройдут выборы главы региона. Бабушкин выдвинул свою кандидатуру на новый губернаторский срок.