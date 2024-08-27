https://ria.ru/20240827/aviatsiya-1968744390.html

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в 12 районах Сумской области

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в 12 районах Сумской области - РИА Новости, 27.08.2024

Российская авиация нанесла удары по ВСУ в 12 районах Сумской области

Российская военная авиация нанесла удары по боевикам и технике восьми бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T14:27

2024-08-27T14:27

2024-08-27T15:11

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

валерий герасимов

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российская военная авиация нанесла удары по боевикам и технике восьми бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, российские войска также нанесли поражение 101-й, 103-й и 107-й бригадам теробороны противника в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Перше Травня и Эсмань. Подразделения группировки войск "Север" отразили 11 атак штурмовых групп украинской армии в направлении сел Борки, Кульбаки, Кремяное и Малая Локня. Помимо этого, они сорвали попытки ударов в направлении: Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное.Кроме того, российские военные поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачья Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 27 августа, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 6600 военнослужащих и 73 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20240826/bezhentsy-1968095254.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, курская область, брянская область