https://ria.ru/20240827/avariya-1968862463.html

В Саратовской области автомобиль обкома КПРФ сбил лосиху

В Саратовской области автомобиль обкома КПРФ сбил лосиху - РИА Новости, 27.08.2024

В Саратовской области автомобиль обкома КПРФ сбил лосиху

Автомобиль саратовского обкома КПРФ под управлением мужчины 1998 года рождения сбил насмерть лосиху в Саратовской области, ущерб животному миру оценен в 80... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T23:30

2024-08-27T23:30

2024-08-27T23:30

происшествия

авто

валерий рашкин

константин лазарев

lada vesta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Автомобиль саратовского обкома КПРФ под управлением мужчины 1998 года рождения сбил насмерть лосиху в Саратовской области, ущерб животному миру оценен в 80 тысяч рублей, сообщил комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона в Telegram-канале. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что автомобиль Lada Largus под управлением мужчины 1998 года рождения рано утром 23 августа сбил лося неподалеку от села Большая Каменка Татищевского района, материалы переданы в комитет охотничьего хозяйства региона. Некоторые СМИ сообщили, что лося якобы сбила машина экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Источник РИА Новости не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной связи автомобиля с Рашкиным. Его адвокат Константин Лазарев заявил РИА Новости, что Рашкина не было на месте ДТП, он в другом регионе. "Утром 23 августа 2024 года на территории Татищевского района произошло ДТП с участием дикого животного (лося). По информации, полученной от правоохранительных органов, животное пострадало от наезда автомобиля марки Lada Largus, принадлежащего саратовскому отделению партии КПРФ, за рулем находился водитель 1998 года рождения. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщает: животное (лось, самка, примерный возраст полтора года) погибло. Ущерб, причиненный животному миру, составил 80 тысяч рублей, так как животное погибло не в результате охоты", - говорится в сообщении. Уточняется, что после поступления материалов из ГИБДД по данному делу сотрудники комитета направят претензию в адрес страховой компании о возмещении вреда животному миру на 80 тысяч рублей. Рашкин в апреле 2022 года в Саратовской области был осужден на три года условно за незаконную охоту, в результате которой был убит лось. По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона". Его также привлекли к административной ответственности: поскольку Рашкин был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы, который с него сняли после вступления приговора в законную силу. В мае этого года Лазарев сообщил РИА Новости, что испытательный срок истек, а судимость с Рашкина снята.

https://ria.ru/20240414/ubiystvo-1939924967.html

https://ria.ru/20240328/dtp-1936450377.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, валерий рашкин, константин лазарев, lada vesta