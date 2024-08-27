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Источник: авто, которое связывали с экс-депутатом, сбило лося под Саратовом
Источник: авто, которое связывали с экс-депутатом, сбило лося под Саратовом - РИА Новости, 27.08.2024
Источник: авто, которое связывали с экс-депутатом, сбило лося под Саратовом
Автомобиль Lada Largus, который СМИ связывают с именем бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сбил лося в Саратовской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T22:25
2024-08-27T22:25
2024-08-27T22:25
происшествия
авто
россия
саратовская область
валерий рашкин
константин лазарев
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САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Автомобиль Lada Largus, который СМИ связывают с именем бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сбил лося в Саратовской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. СМИ сообщили, что машина Рашкина сбила лося в Саратовской области. "По предварительной информации, около 5.00 (4.00 мск) 23 августа неподалеку от села Большая Каменка в Татищевском районе водитель – мужчина 1998 года рождения – за рулём автомобиля Lada Largus в пути следования сбил лося. Материалы переданы в комитет охотхозяйства (области)", - сказал собеседник агентства. При этом он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной связи автомобиля с Рашкиным. Официальными комментариями правоохранительных органов и комитета охотничьего хозяйства региона РИА Новости пока не располагает. Калининский районный суд Саратовской области в апреле 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. В мае этого года его адвокат Константин Лазарев сообщил РИА Новости, что испытательный срок истек, а судимость с Рашкина снята. По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона". Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы, который с него сняли после вступления приговора в законную силу.
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происшествия, авто, россия, саратовская область, валерий рашкин, константин лазарев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, lada vesta
Происшествия, Авто, Россия, Саратовская область, Валерий Рашкин, Константин Лазарев, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Lada Vesta
Источник: авто, которое связывали с экс-депутатом, сбило лося под Саратовом
Авто, которое СМИ связывали с экс-депутатом Рашкиным, сбило лося под Саратовом
САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Автомобиль Lada Largus, который СМИ связывают с именем бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сбил лося в Саратовской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
СМИ сообщили, что машина Рашкина сбила лося в Саратовской области.
"По предварительной информации, около 5.00 (4.00 мск) 23 августа неподалеку от села Большая Каменка в Татищевском районе водитель – мужчина 1998 года рождения – за рулём автомобиля Lada Largus в пути следования сбил лося. Материалы переданы в комитет охотхозяйства (области)", - сказал собеседник агентства.
При этом он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной связи автомобиля с Рашкиным.
Официальными комментариями правоохранительных органов и комитета охотничьего хозяйства региона РИА Новости пока не располагает.
Калининский районный суд Саратовской области в апреле 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. В мае этого года его адвокат Константин Лазарев
сообщил РИА Новости, что испытательный срок истек, а судимость с Рашкина снята.
По данным СК РФ
, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области
Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".
Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
В сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы
, который с него сняли после вступления приговора в законную силу.