https://ria.ru/20240827/avariya-1968857356.html

Источник: авто, которое связывали с экс-депутатом, сбило лося под Саратовом

Источник: авто, которое связывали с экс-депутатом, сбило лося под Саратовом - РИА Новости, 27.08.2024

Источник: авто, которое связывали с экс-депутатом, сбило лося под Саратовом

Автомобиль Lada Largus, который СМИ связывают с именем бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сбил лося в Саратовской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:25

2024-08-27T22:25

2024-08-27T22:25

происшествия

авто

россия

саратовская область

валерий рашкин

константин лазарев

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Автомобиль Lada Largus, который СМИ связывают с именем бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сбил лося в Саратовской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. СМИ сообщили, что машина Рашкина сбила лося в Саратовской области. "По предварительной информации, около 5.00 (4.00 мск) 23 августа неподалеку от села Большая Каменка в Татищевском районе водитель – мужчина 1998 года рождения – за рулём автомобиля Lada Largus в пути следования сбил лося. Материалы переданы в комитет охотхозяйства (области)", - сказал собеседник агентства. При этом он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной связи автомобиля с Рашкиным. Официальными комментариями правоохранительных органов и комитета охотничьего хозяйства региона РИА Новости пока не располагает. Калининский районный суд Саратовской области в апреле 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. В мае этого года его адвокат Константин Лазарев сообщил РИА Новости, что испытательный срок истек, а судимость с Рашкина снята. По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона". Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы, который с него сняли после вступления приговора в законную силу.

https://ria.ru/20240414/ubiystvo-1939924967.html

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происшествия, авто, россия, саратовская область, валерий рашкин, константин лазарев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, lada vesta