https://ria.ru/20240827/arest-1968797645.html

Защита обжаловала арест экс-главы Сергиево-Посадского округа

Защита обжаловала арест экс-главы Сергиево-Посадского округа - РИА Новости, 27.08.2024

Защита обжаловала арест экс-главы Сергиево-Посадского округа

В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест экс-главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова по делу о взяточничестве,... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T16:54

2024-08-27T16:54

2024-08-27T16:54

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест экс-главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Тверской суд Москвы 10 августа арестовал мужчину на срок до 9 октября. Ранее в ГСУСК России по Подмосковью сообщили о задержании главы округа наряду с руководителем местного МФЦ Юлией Каминской. Акулова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а руководителя МФЦ – в даче взятки в особо крупном размере, а также в мошенничестве в том же размере. По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" с января 2019 по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей. Кроме того, установлено, что с января 2019 по июль 2024 года руководитель МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" фиктивно трудоустроила на различные должности в МФЦ не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала руководитель МФЦ. "За указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 миллионов рублей", - указали в ведомстве. Тверской суд Москвы также отправил Каминскую в СИЗО, однако прокуратура внесла апелляционное представление, наставая на смягчении меры пресечения до домашнего ареста. Акулов сложил с себя полномочия главы Сергиево-Посадского округа, сообщалось 12 августа на сайте администрации округа.

https://ria.ru/20240827/sud-1968740763.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)