https://ria.ru/20240827/arest-1968797645.html
Защита обжаловала арест экс-главы Сергиево-Посадского округа
Защита обжаловала арест экс-главы Сергиево-Посадского округа - РИА Новости, 27.08.2024
Защита обжаловала арест экс-главы Сергиево-Посадского округа
В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест экс-главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова по делу о взяточничестве,... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T16:54
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест экс-главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства. Тверской суд Москвы 10 августа арестовал мужчину на срок до 9 октября. Ранее в ГСУСК России по Подмосковью сообщили о задержании главы округа наряду с руководителем местного МФЦ Юлией Каминской. Акулова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а руководителя МФЦ – в даче взятки в особо крупном размере, а также в мошенничестве в том же размере. По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" с января 2019 по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей. Кроме того, установлено, что с января 2019 по июль 2024 года руководитель МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" фиктивно трудоустроила на различные должности в МФЦ не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала руководитель МФЦ. "За указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 миллионов рублей", - указали в ведомстве. Тверской суд Москвы также отправил Каминскую в СИЗО, однако прокуратура внесла апелляционное представление, наставая на смягчении меры пресечения до домашнего ареста. Акулов сложил с себя полномочия главы Сергиево-Посадского округа, сообщалось 12 августа на сайте администрации округа.
https://ria.ru/20240827/sud-1968740763.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье)
Защита обжаловала арест экс-главы Сергиево-Посадского округа
Защита обжаловала арест экс-главы Сергиево-Посадского округа по делу о взятках
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба защиты на арест экс-главы Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы 10 августа арестовал мужчину на срок до 9 октября.
Ранее в ГСУСК России
по Подмосковью
сообщили о задержании главы округа наряду с руководителем местного МФЦ Юлией Каминской. Акулова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а руководителя МФЦ – в даче взятки в особо крупном размере, а также в мошенничестве в том же размере.
По данным следствия, глава городского округа систематически получал взятки от руководителя МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" с января 2019 по июль 2024 года "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.
Кроме того, установлено, что с января 2019 по июль 2024 года руководитель МБУ "МФЦ Сергиево-Посадского городского округа" фиктивно трудоустроила на различные должности в МФЦ не менее пяти номинальных сотрудников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли, а заработную плату за них получала руководитель МФЦ. "За указанный период фиктивным сотрудникам начислена заработная плата в размере более 15 миллионов рублей", - указали в ведомстве.
Тверской суд Москвы также отправил Каминскую в СИЗО, однако прокуратура внесла апелляционное представление, наставая на смягчении меры пресечения до домашнего ареста.
Акулов сложил с себя полномочия главы Сергиево-Посадского округа, сообщалось 12 августа на сайте администрации округа.