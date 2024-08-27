Рейтинг@Mail.ru
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:19 27.08.2024 (обновлено: 15:51 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/alsu-1968765993.html
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым - РИА Новости, 27.08.2024
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым
Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:19
2024-08-27T15:51
шоубиз
алсу (алсу абрамова)
россия
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948766446_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_fcb36d0f3b55dfeeba6bfe79ed9d4432.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат супруга Александр Добровинский.&quot;Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение&quot;, — сказал собеседник агентства.Добровинский уточнил, что дети останутся с Алсу.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.О том, что певица подала на развод, стало известно 6 июля. Также она подала иск о разделе совместно нажитого имущества.Суд давал паре два месяца на примирение.Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, у них трое детей.
https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948766446_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_9eb44c3daf5e0514658a72c27300ab88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алсу (алсу абрамова), россия, новости культуры
Шоубиз, Алсу (Алсу Абрамова), Россия, Новости культуры
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым

Адвокат Добровинский: певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлсу и Ян Абрамов
Алсу и Ян Абрамов - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алсу и Ян Абрамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат супруга Александр Добровинский.
«

"Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение", — сказал собеседник агентства.

Добровинский уточнил, что дети останутся с Алсу.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
О том, что певица подала на развод, стало известно 6 июля. Также она подала иск о разделе совместно нажитого имущества.
Суд давал паре два месяца на примирение.
Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, у них трое детей.
Певица Алсу - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Алсу и Нюша в один день решили развестись с супругами
27 мая, 23:05
 
ШоубизАлсу (Алсу Абрамова)РоссияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала