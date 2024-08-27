https://ria.ru/20240827/alsu-1968765993.html

Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым

Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым - РИА Новости, 27.08.2024

Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым

Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T15:19

2024-08-27T15:19

2024-08-27T15:51

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат супруга Александр Добровинский."Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение", — сказал собеседник агентства.Добровинский уточнил, что дети останутся с Алсу.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.О том, что певица подала на развод, стало известно 6 июля. Также она подала иск о разделе совместно нажитого имущества.Суд давал паре два месяца на примирение.Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, у них трое детей.

https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алсу (алсу абрамова), россия, новости культуры