https://ria.ru/20240827/alsu-1968765993.html
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым - РИА Новости, 27.08.2024
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым
Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T15:19
2024-08-27T15:19
2024-08-27T15:51
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат супруга Александр Добровинский."Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение", — сказал собеседник агентства.Добровинский уточнил, что дети останутся с Алсу.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.О том, что певица подала на развод, стало известно 6 июля. Также она подала иск о разделе совместно нажитого имущества.Суд давал паре два месяца на примирение.Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, у них трое детей.
https://ria.ru/20240527/razvod-1948793774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алсу (алсу абрамова), россия, новости культуры
Шоубиз, Алсу (Алсу Абрамова), Россия, Новости культуры
Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым
Адвокат Добровинский: певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы удовлетворил заявление о разводе между певицей Алсу и предпринимателем Яном Абрамовым, сообщил РИА Новости адвокат супруга Александр Добровинский.
«
"Суд сегодня поставил в этом деле официальную точку. Не думаю, что стороны будут обжаловать это решение", — сказал собеседник агентства.
Добровинский уточнил, что дети останутся с Алсу.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
О том, что певица подала на развод, стало известно 6 июля. Также она подала иск о разделе совместно нажитого имущества.
Суд давал паре два месяца на примирение.
Алсу Сафина и Ян Абрамов поженились в 2006 году, у них трое детей.