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Первый в Ярославской области агроагрегатор заработал на постоянной основе - РИА Новости, 27.08.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:46 27.08.2024
https://ria.ru/20240827/agroagregator--1968847565.html
Первый в Ярославской области агроагрегатор заработал на постоянной основе
Первый в Ярославской области агроагрегатор заработал на постоянной основе - РИА Новости, 27.08.2024
Первый в Ярославской области агроагрегатор заработал на постоянной основе
Первый в Ярославской области агроагрегатор начал работать на постоянной основе, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T20:46
2024-08-27T20:46
ярославская область
x5 retail group
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Первый в Ярославской области агроагрегатор начал работать на постоянной основе, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, во вторник губернатор Михаил Евраев посетил агроагрегатор на базе сельхозпредприятия "Красный маяк". В этот же день состоялась первая отгрузка региональной продукции в торговые сети. "Важно, чтобы наши сельхозпроизводители имели надежные рынки сбыта и выгодные условия для реализации, самостоятельно их организовать непросто. На помощь приходит агроагрегатор, который не только объединяет фермеров для централизованных поставок, но и помогает им экономить время и ресурсы", - сказал Евраев. Он отметил, что нет необходимости в сортировке, калибровке, упаковке продукции – все это сделают в агроагрегаторе, откуда овощи поступают в магазины. "В результате на прилавках – качественная продукция ярославского производства. Будем делать все необходимое, чтобы о возможностях агроагрегатора знали все наши фермеры", - подчеркнул губернатор. Как сообщает правительство области, Продукцию, поставляемую производителями в агрегатор, будут продавать в ряде сетевых магазинов региона. Проект "Агроагрегатор" правительство области совместно с компанией X5 Group запустило в в тестовом режиме в апреле. Теперь, процесс будет постоянным, отмечают в областном правительстве. Оператором агроагрегатора для реализации фермерской продукции Ярославской области стало сельхозпредприятие "Красный маяк". Предприятие уже сотрудничает с пятью фермерами региона, в дальнейшем планируется увеличить число партнеров.
https://ria.ru/20240827/kultura-1968674986.html
https://ria.ru/20240822/prodazha-1967752030.html
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x5 retail group, михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, X5 Retail Group, Михаил Евраев, Ярославская область
Первый в Ярославской области агроагрегатор заработал на постоянной основе

Первый в Ярославской области агроагрегатор заработал на постоянной основе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЦентр Ярославля
Центр Ярославля - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центр Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Первый в Ярославской области агроагрегатор начал работать на постоянной основе, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, во вторник губернатор Михаил Евраев посетил агроагрегатор на базе сельхозпредприятия "Красный маяк". В этот же день состоялась первая отгрузка региональной продукции в торговые сети.
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"Важно, чтобы наши сельхозпроизводители имели надежные рынки сбыта и выгодные условия для реализации, самостоятельно их организовать непросто. На помощь приходит агроагрегатор, который не только объединяет фермеров для централизованных поставок, но и помогает им экономить время и ресурсы", - сказал Евраев.
Он отметил, что нет необходимости в сортировке, калибровке, упаковке продукции – все это сделают в агроагрегаторе, откуда овощи поступают в магазины.
"В результате на прилавках – качественная продукция ярославского производства. Будем делать все необходимое, чтобы о возможностях агроагрегатора знали все наши фермеры", - подчеркнул губернатор.
Как сообщает правительство области, Продукцию, поставляемую производителями в агрегатор, будут продавать в ряде сетевых магазинов региона.
Проект "Агроагрегатор" правительство области совместно с компанией X5 Group запустило в в тестовом режиме в апреле. Теперь, процесс будет постоянным, отмечают в областном правительстве. Оператором агроагрегатора для реализации фермерской продукции Ярославской области стало сельхозпредприятие "Красный маяк". Предприятие уже сотрудничает с пятью фермерами региона, в дальнейшем планируется увеличить число партнеров.
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