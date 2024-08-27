Курская АЭС продолжает безопасную выработку электроэнергии
Курская АЭС в условиях КТО выполняет весь комплекс производственных задач
Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Курская АЭС в условиях режима КТО продолжает безопасную выработку электроэнергии, выполняет весь комплекс производственных и иных задач, заявил замдиректора станции по управлению персоналом Вадим Елецких, его обращение опубликовано в Telegram-канале Курской АЭС.
"Курская атомная станция в условиях введенного режима КТО продолжает работать в привычном рабочем ритме, обеспечивает безопасную выработку электроэнергии, выполняет весь комплекс производственных и иных задач", - сказал Елецких.
По его словам, в работе на мощности находится энергоблок № 3. На энергоблоке № 4 начался очередной планово-предупредительный ремонт, намеченный Концерном "Росэнергоатом" еще в прошлом году. На остановленных в связи с истечением сроков эксплуатации энергоблоках № 1 и № 2 выполняются запланированные работы. Идет сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2.
"По-прежнему перед нашим коллективом и строителями стоит задача обеспечить до конца года физический пуск первого энергоблока ВВЭР-ТОИ", - подчеркнул замдиректора станции.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.