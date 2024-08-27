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Курская АЭС продолжает безопасную выработку электроэнергии - РИА Новости, 27.08.2024
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11:51 27.08.2024 (обновлено: 12:01 27.08.2024)
https://ria.ru/20240827/aes-1968697435.html
Курская АЭС продолжает безопасную выработку электроэнергии
Курская АЭС продолжает безопасную выработку электроэнергии - РИА Новости, 27.08.2024
Курская АЭС продолжает безопасную выработку электроэнергии
Курская АЭС в условиях режима КТО продолжает безопасную выработку электроэнергии, выполняет весь комплекс производственных и иных задач, заявил замдиректора... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-27T11:51
2024-08-27T12:01
курчатов
курская аэс
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
росэнергоатом
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Курская АЭС в условиях режима КТО продолжает безопасную выработку электроэнергии, выполняет весь комплекс производственных и иных задач, заявил замдиректора станции по управлению персоналом Вадим Елецких, его обращение опубликовано в Telegram-канале Курской АЭС."Курская атомная станция в условиях введенного режима КТО продолжает работать в привычном рабочем ритме, обеспечивает безопасную выработку электроэнергии, выполняет весь комплекс производственных и иных задач", - сказал Елецких.По его словам, в работе на мощности находится энергоблок № 3. На энергоблоке № 4 начался очередной планово-предупредительный ремонт, намеченный Концерном "Росэнергоатом" еще в прошлом году. На остановленных в связи с истечением сроков эксплуатации энергоблоках № 1 и № 2 выполняются запланированные работы. Идет сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2."По-прежнему перед нашим коллективом и строителями стоит задача обеспечить до конца года физический пуск первого энергоблока ВВЭР-ТОИ", - подчеркнул замдиректора станции.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240827/aes-1968688620.html
https://ria.ru/20240827/feyki-1968640287.html
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курчатов, курская аэс, россия, курская область, вооруженные силы украины, росэнергоатом
Курчатов, Курская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Росэнергоатом
Курская АЭС продолжает безопасную выработку электроэнергии

Курская АЭС в условиях КТО выполняет весь комплекс производственных задач

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Курская АЭС в условиях режима КТО продолжает безопасную выработку электроэнергии, выполняет весь комплекс производственных и иных задач, заявил замдиректора станции по управлению персоналом Вадим Елецких, его обращение опубликовано в Telegram-канале Курской АЭС.
"Курская атомная станция в условиях введенного режима КТО продолжает работать в привычном рабочем ритме, обеспечивает безопасную выработку электроэнергии, выполняет весь комплекс производственных и иных задач", - сказал Елецких.
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По его словам, в работе на мощности находится энергоблок № 3. На энергоблоке № 4 начался очередной планово-предупредительный ремонт, намеченный Концерном "Росэнергоатом" еще в прошлом году. На остановленных в связи с истечением сроков эксплуатации энергоблоках № 1 и № 2 выполняются запланированные работы. Идет сооружение 1 и 2 энергоблоков Курской АЭС-2.
"По-прежнему перед нашим коллективом и строителями стоит задача обеспечить до конца года физический пуск первого энергоблока ВВЭР-ТОИ", - подчеркнул замдиректора станции.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 26 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 6,2 тысячи военнослужащих, 73 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Курская атомная электростанция
Курская атомная электростанция
11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКурчатовКурская АЭСРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныРосэнергоатом
 
 
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