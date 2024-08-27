https://ria.ru/20240827/advokat-1968857749.html

Экс-депутата Госдумы Рашкина не было на месте ДТП с лосем под Саратовом

Экс-депутата Госдумы Рашкина не было на месте ДТП с лосем под Саратовом - РИА Новости, 27.08.2024

Экс-депутата Госдумы Рашкина не было на месте ДТП с лосем под Саратовом

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина не было на месте ДТП с лосем в Саратовской области, экс-парламентарий в другом регионе, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-27T22:25

2024-08-27T22:25

2024-08-27T22:34

госдума рф

саратовская область

происшествия

валерий рашкин

константин лазарев

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 27 авг - РИА Новости. Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина не было на месте ДТП с лосем в Саратовской области, экс-парламентарий в другом регионе, сообщил РИА Новости его адвокат Константин Лазарев.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что автомобиль Lada Largus под управлением мужчины 1998 года рождения рано утром 23 августа сбил лося неподалеку от села Большая Каменка Татищевского района Саратовской области, материалы переданы в комитет охотничьего хозяйства региона. Некоторые СМИ сообщили, что лося якобы сбила машина Рашкина. Источник РИА Новости не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможной связи автомобиля с Рашкиным. Официально правоохранительные органы и комитет охотничьего хозяйства региона ситуацию не комментировали."Его (Рашкина) там не было. Он в другом регионе", - сказал Лазарев в ответ на просьбу прокомментировать информацию по поводу ДТП с автомобилем, который связывают с именем Рашкина.Калининский районный суд Саратовской области в апреле 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. В мае этого года Лазарев сообщил РИА Новости, что испытательный срок истек, а судимость с Рашкина снята.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона".Его также привлекли к административной ответственности: поскольку Рашкин был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.В сентябре 2022 года Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата Госдумы, который с него сняли после вступления приговора в законную силу.

https://ria.ru/20240827/dtp-1968652883.html

https://ria.ru/20240827/dtp-1968678225.html

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госдума рф, саратовская область, происшествия, валерий рашкин, константин лазарев, следственный комитет россии (ск рф), россия