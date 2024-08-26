https://ria.ru/20240826/zemletryasenie-1968612792.html

На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой

На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой - РИА Новости, 26.08.2024

На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на вторник на севере Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:24

2024-08-26T20:24

2024-08-26T20:27

происшествия

сахалин

россия

оха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на вторник на севере Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в ночь на 27 августа на территории Охинского района. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к юго-западу от села Сабо, очаг – на глубине 13 километров", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы регионального главка, землетрясение ощущалось в городе Оха силой до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась, все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20240820/kurily-1967286585.html

сахалин

россия

оха

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сахалин, россия, оха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение