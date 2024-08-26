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На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой - РИА Новости, 26.08.2024
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20:24 26.08.2024 (обновлено: 20:27 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/zemletryasenie-1968612792.html
На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой
На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой - РИА Новости, 26.08.2024
На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на вторник на севере Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:24
2024-08-26T20:27
происшествия
сахалин
россия
оха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на вторник на севере Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в ночь на 27 августа на территории Охинского района. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к юго-западу от села Сабо, очаг – на глубине 13 километров", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы регионального главка, землетрясение ощущалось в городе Оха силой до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась, все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20240820/kurily-1967286585.html
сахалин
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происшествия, сахалин, россия, оха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение
Происшествия, Сахалин, Россия, Оха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение
На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой

В ночь на вторник на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,2

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на вторник на севере Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
«
"Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в ночь на 27 августа на территории Охинского района. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к юго-западу от села Сабо, очаг – на глубине 13 километров", - говорится в сообщении ведомства.
По информации пресс-службы регионального главка, землетрясение ощущалось в городе Оха силой до 2 баллов. Тревога цунами не объявлялась, все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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20 августа, 12:42
 
ПроисшествияСахалинРоссияОхаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение
 
 
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