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Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 26.08.2024 (обновлено: 21:48 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/zasedanie-1968620715.html
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 26.08.2024
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
Москва запросила на пятницу заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:31
2024-08-26T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
нью-йорк (город)
дмитрий полянский
сергей лавров
оон
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ООН, 26 авг — РИА Новости. Москва запросила на пятницу заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.&quot;Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск. — Прим. ред.) 28 августа. Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск. — Прим. ред.) 30 августа&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Полянского, Москва планирует обсудить "и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения".Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике.Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20240815/postavki-1966494215.html
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в мире, россия, киев, нью-йорк (город), дмитрий полянский, сергей лавров, оон, нато, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Нью-Йорк (город), Дмитрий Полянский, Сергей Лавров, ООН, НАТО, Совет Безопасности ООН
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 26 авг — РИА Новости. Москва запросила на пятницу заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
«

"Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск. — Прим. ред.) 28 августа. Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск. — Прим. ред.) 30 августа", — написал он в Telegram-канале.

Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Депутат бундестага Вагенкнехт призвала прекратить поставки оружия Украине
15 августа, 22:30
По словам Полянского, Москва планирует обсудить "и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения".
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
На саммите в Швейцарии Индия наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике.
Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ
Вчера, 03:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевНью-Йорк (город)Дмитрий ПолянскийСергей ЛавровООННАТОСовет Безопасности ООН
 
 
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