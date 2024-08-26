https://ria.ru/20240826/zasedanie-1968620715.html

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 26.08.2024

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Москва запросила на пятницу заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:31

2024-08-26T21:31

2024-08-26T21:48

специальная военная операция на украине

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ООН, 26 авг — РИА Новости. Москва запросила на пятницу заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Киеву, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский."Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск. — Прим. ред.) 28 августа. Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск. — Прим. ред.) 30 августа", — написал он в Telegram-канале.По словам Полянского, Москва планирует обсудить "и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения".Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике.Москва еще в 2022 году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Киева, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте. Речь идет не только о поставках оружия, но и о подготовке кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240815/postavki-1966494215.html

https://ria.ru/20240826/repke-1968417539.html

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