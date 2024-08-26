https://ria.ru/20240826/yak-152-1968416540.html

Проведена работа по "привязке" вертолетного двигателя ВК-650 к Як-152

Проведена работа по "привязке" вертолетного двигателя ВК-650 к Як-152 - РИА Новости, 26.08.2024

Проведена работа по "привязке" вертолетного двигателя ВК-650 к Як-152

Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России Як-152 может быть оснащен вертолетным двигателем... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T03:04

2024-08-26T03:04

2024-08-26T03:04

россия

андрей богинский

объединенная двигателестроительная корпорация

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

як-152

як-130

ка-226

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748347381_0:78:1491:917_1920x0_80_0_0_efdc408db4db03e0e0efdc93d505a152.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России Як-152 может быть оснащен вертолетным двигателем ВК-650, эскизная работа проведена, заявил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. Двигатель ВК-650 изначально создавался для оснащения вертолетов Ка-226, "Ансат", VRT-500. "Мы с коллегами из ОДК провели эскизную работу по "привязке" двигателя ВК-650 к данному самолету. Двигатель подходит, но у них (ОДК - ред.) приоритет - это двигатель для вертолета. Потом будем работать над данным двигателем для самолета. Мы такую предварительную работу с ОДК провели. Данную машину мы не оставляем", - сказал Богинский. По его словам, сейчас ПАО "Яковлев" ищет инвесторов для данного проекта. В конце 2023 года, в соответствии с ранее утвержденными планами, были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета. Следующим этапом развития проекта станет импортозамещение немецкого двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги. Существующие на сегодняшний день первые образцы Як-152 оснащены немецкими двигателями RED A03. Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130. Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух учебно-тренировочных самолетов - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925386212.html

https://ria.ru/20240813/jakovlev-1965970788.html

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россия, андрей богинский, объединенная двигателестроительная корпорация, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, як-152, як-130, ка-226