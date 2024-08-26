Рейтинг@Mail.ru
Проведена работа по "привязке" вертолетного двигателя ВК-650 к Як-152 - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/yak-152-1968416540.html
Проведена работа по "привязке" вертолетного двигателя ВК-650 к Як-152
Проведена работа по "привязке" вертолетного двигателя ВК-650 к Як-152 - РИА Новости, 26.08.2024
Проведена работа по "привязке" вертолетного двигателя ВК-650 к Як-152
Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России Як-152 может быть оснащен вертолетным двигателем... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T03:04
2024-08-26T03:04
россия
андрей богинский
объединенная двигателестроительная корпорация
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
як-152
як-130
ка-226
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748347381_0:78:1491:917_1920x0_80_0_0_efdc408db4db03e0e0efdc93d505a152.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России Як-152 может быть оснащен вертолетным двигателем ВК-650, эскизная работа проведена, заявил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский. Двигатель ВК-650 изначально создавался для оснащения вертолетов Ка-226, "Ансат", VRT-500. "Мы с коллегами из ОДК провели эскизную работу по "привязке" двигателя ВК-650 к данному самолету. Двигатель подходит, но у них (ОДК - ред.) приоритет - это двигатель для вертолета. Потом будем работать над данным двигателем для самолета. Мы такую предварительную работу с ОДК провели. Данную машину мы не оставляем", - сказал Богинский. По его словам, сейчас ПАО "Яковлев" ищет инвесторов для данного проекта. В конце 2023 года, в соответствии с ранее утвержденными планами, были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета. Следующим этапом развития проекта станет импортозамещение немецкого двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги. Существующие на сегодняшний день первые образцы Як-152 оснащены немецкими двигателями RED A03. Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130. Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух учебно-тренировочных самолетов - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925386212.html
https://ria.ru/20240813/jakovlev-1965970788.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748347381_83:0:1408:994_1920x0_80_0_0_b56471b6c525927f69d57733616839c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей богинский, объединенная двигателестроительная корпорация, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, як-152, як-130, ка-226
Россия, Андрей Богинский, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Як-152, Як-130, Ка-226
Проведена работа по "привязке" вертолетного двигателя ВК-650 к Як-152

ПАО "Яковлев": проведена работа по "привязке" двигателя ВК-650 к Як-152

© Фото : пресс-служба ОАКСамолет Як-152
Самолет Як-152 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : пресс-служба ОАК
Самолет Як-152. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-космических сил России Як-152 может быть оснащен вертолетным двигателем ВК-650, эскизная работа проведена, заявил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.
Двигатель ВК-650 изначально создавался для оснащения вертолетов Ка-226, "Ансат", VRT-500.
Самолет Як-152 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152
5 февраля, 03:02
"Мы с коллегами из ОДК провели эскизную работу по "привязке" двигателя ВК-650 к данному самолету. Двигатель подходит, но у них (ОДК - ред.) приоритет - это двигатель для вертолета. Потом будем работать над данным двигателем для самолета. Мы такую предварительную работу с ОДК провели. Данную машину мы не оставляем", - сказал Богинский.
По его словам, сейчас ПАО "Яковлев" ищет инвесторов для данного проекта.
В конце 2023 года, в соответствии с ранее утвержденными планами, были завершены государственные совместные испытания Як-152. В ходе этих испытаний были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета. Следующим этапом развития проекта станет импортозамещение немецкого двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги.
Существующие на сегодняшний день первые образцы Як-152 оснащены немецкими двигателями RED A03.
Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130.
Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух учебно-тренировочных самолетов - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого для совершенствования полученных навыков - является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
Учебно-боевой самолет Як-130М на Х международном военно-техническом форуме Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Як-130М впервые поднимется в воздух в 2025 году, сообщил разработчик
13 августа, 16:28
 
РоссияАндрей БогинскийОбъединенная двигателестроительная корпорацияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы РоссииЯк-152Як-130Ка-226
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала