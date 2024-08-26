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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 26.08.2024
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Серия взрывов прогремела в понедельник в Васильковском районе Киевской области, утверждается, что работает противовоздушная оборона (ПВО), сообщает украинское... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:52
2024-08-26T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в Васильковском районе Киевской области, утверждается, что работает противовоздушная оборона (ПВО), сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит воздушная тревога. "Киевская область, Васильковский район, серия взрывов. Работает ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. Позднее мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с энерго- и водоснабжением. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявлял о повреждении двух энергетических объектов.
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в мире, киевская область, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

"Зеркало недели": в Киевской области прогремело несколько взрывов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в Васильковском районе Киевской области, утверждается, что работает противовоздушная оборона (ПВО), сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит воздушная тревога.
"Киевская область, Васильковский район, серия взрывов. Работает ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. Позднее мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с энерго- и водоснабжением. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявлял о повреждении двух энергетических объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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