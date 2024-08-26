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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
Серия взрывов прогремела в понедельник в Васильковском районе Киевской области, утверждается, что работает противовоздушная оборона (ПВО), сообщает украинское... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:52
2024-08-26T14:52
2024-08-26T14:52
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в понедельник в Васильковском районе Киевской области, утверждается, что работает противовоздушная оборона (ПВО), сообщает украинское издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской области звучит воздушная тревога. "Киевская область, Васильковский район, серия взрывов. Работает ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. Позднее мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с энерго- и водоснабжением. Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявлял о повреждении двух энергетических объектов.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
"Зеркало недели": в Киевской области прогремело несколько взрывов