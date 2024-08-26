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В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 26.08.2024
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10:41 26.08.2024
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В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры
В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 26.08.2024
В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры
Ряд инфраструктурных объектов поврежден в Киевской области после взрывов, сообщает в понедельник начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:41
2024-08-26T10:41
в мире
киевская область
киев
украина
руслан кравченко
виталий кличко
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ряд инфраструктурных объектов поврежден в Киевской области после взрывов, сообщает в понедельник начальник областной военной администрации Руслан Кравченко. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. Позднее мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с энерго- и водоснабжением. "Есть повреждения инфраструктурных объектов", - приводит слова Кравченко администрация. Энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html
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в мире, киевская область, киев, украина, руслан кравченко, виталий кличко, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Киев, Украина, Руслан Кравченко, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры

В Киевской области после взрывов повреждены инфраструктурные объекты

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ряд инфраструктурных объектов поврежден в Киевской области после взрывов, сообщает в понедельник начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. Позднее мэр Киева Виталий Кличко заявил о перебоях с энерго- и водоснабжением.
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"Есть повреждения инфраструктурных объектов", - приводит слова Кравченко администрация.
Энергохолдинг ДТЭК ранее в понедельник сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории Украины после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреКиевская областьКиевУкраинаРуслан КравченкоВиталий КличкоДмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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