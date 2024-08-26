https://ria.ru/20240826/vzryv-1968436238.html
В Киеве прогремели около десятка взрывов, сообщило подполье
В Киеве прогремели около десятка взрывов, сообщило подполье - РИА Новости, 26.08.2024
В Киеве прогремели около десятка взрывов, сообщило подполье
Около десятка взрывов уже прогремели в Киеве и его окраине в понедельник утром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:19
2024-08-26T09:19
2024-08-26T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Около десятка взрывов уже прогремели в Киеве и его окраине в понедельник утром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Киеве уже сложно считать, но около десятка - это вместе с окраиной города", - заявил РИА Новости Лебедев.Ранее мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города. По его словам, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968436337.html
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
В Киеве прогремели около десятка взрывов, сообщило подполье
Подполье: в Киеве прогремели около десятка взрывов