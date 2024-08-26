https://ria.ru/20240826/vzryv-1968436238.html

В Киеве прогремели около десятка взрывов, сообщило подполье

В Киеве прогремели около десятка взрывов, сообщило подполье - РИА Новости, 26.08.2024

В Киеве прогремели около десятка взрывов, сообщило подполье

Около десятка взрывов уже прогремели в Киеве и его окраине в понедельник утром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:19

2024-08-26T09:19

2024-08-26T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Около десятка взрывов уже прогремели в Киеве и его окраине в понедельник утром, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Киеве уже сложно считать, но около десятка - это вместе с окраиной города", - заявил РИА Новости Лебедев.Ранее мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города. По его словам, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968436337.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев