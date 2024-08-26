https://ria.ru/20240826/voron-1968411337.html

Фильм "Ворон" возглавил кинопрокат по итогам выходных

Фильм "Ворон" возглавил кинопрокат по итогам выходных - РИА Новости, 26.08.2024

Фильм "Ворон" возглавил кинопрокат по итогам выходных

Премьера готического фэнтези с Биллом Скарсгардом "Ворон" возглавила российский кинопрокат, заработав 95 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T00:37

2024-08-26T00:37

2024-08-26T03:43

культура

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белоруссия

юрий колокольников

николас кейдж

хью джекман

снг

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьера готического фэнтези с Биллом Скарсгардом "Ворон" возглавила российский кинопрокат, заработав 95 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.На втором месте оказалась еще одна премьера недели — испанский мультфильм "Как приручить бизона", который в России озвучил известный по сериалу "Слово пацана" актер Рузиль Минекаев. Картина собрала в прокате 23,3 миллиона рублей.Третье место у российской премьеры — фантастического фильма Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" — истории космического пирата, который попадает на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. Касса картины за первую неделю проката составила 21,7 миллиона рублей.На четвертом месте — триллер с Николасом Кейджем "Собиратель душ". Фильм заработал 16,1 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров супергеройский фильм "Дэдпул и Росомаха" с Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом, заработавший в странах СНГ без России1 и Белоруссии 15,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240701/film-1956756535.html

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россия, земля, белоруссия, юрий колокольников, николас кейдж, хью джекман, снг