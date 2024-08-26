Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Ворон" возглавил кинопрокат по итогам выходных - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:37 26.08.2024 (обновлено: 03:43 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/voron-1968411337.html
Фильм "Ворон" возглавил кинопрокат по итогам выходных
Фильм "Ворон" возглавил кинопрокат по итогам выходных - РИА Новости, 26.08.2024
Фильм "Ворон" возглавил кинопрокат по итогам выходных
Премьера готического фэнтези с Биллом Скарсгардом "Ворон" возглавила российский кинопрокат, заработав 95 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T00:37
2024-08-26T03:43
культура
россия
земля
белоруссия
юрий колокольников
николас кейдж
хью джекман
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15108/04/151080489_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_702e9cd8ad73afa09774110ee69161f5.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьера готического фэнтези с Биллом Скарсгардом "Ворон" возглавила российский кинопрокат, заработав 95 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.На втором месте оказалась еще одна премьера недели — испанский мультфильм "Как приручить бизона", который в России озвучил известный по сериалу "Слово пацана" актер Рузиль Минекаев. Картина собрала в прокате 23,3 миллиона рублей.Третье место у российской премьеры — фантастического фильма Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" — истории космического пирата, который попадает на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. Касса картины за первую неделю проката составила 21,7 миллиона рублей.На четвертом месте — триллер с Николасом Кейджем "Собиратель душ". Фильм заработал 16,1 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров супергеройский фильм "Дэдпул и Росомаха" с Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом, заработавший в странах СНГ без России1 и Белоруссии 15,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240701/film-1956756535.html
https://ria.ru/20240527/film-1948682749.html
россия
земля
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15108/04/151080489_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_237000e71c0e335eed7b33fd14b08084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, земля, белоруссия, юрий колокольников, николас кейдж, хью джекман, снг
Культура, Россия, Земля, Белоруссия, Юрий Колокольников, Николас Кейдж, Хью Джекман, СНГ
Фильм "Ворон" возглавил кинопрокат по итогам выходных

Фильм "Ворон" с Биллом Скарсгардом возглавил кинопрокат по итогам уикенда

© www.remontner.ruКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© www.remontner.ru
Кинотеатр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьера готического фэнтези с Биллом Скарсгардом "Ворон" возглавила российский кинопрокат, заработав 95 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте оказалась еще одна премьера недели — испанский мультфильм "Как приручить бизона", который в России озвучил известный по сериалу "Слово пацана" актер Рузиль Минекаев. Картина собрала в прокате 23,3 миллиона рублей.
Кадр из фильма За нас с вами - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Фильм "За нас с вами" получил премию "Ника" за лучший сценарий
1 июля, 22:46
Третье место у российской премьеры — фантастического фильма Антона Борматова "Пираты галактики Барракуда" — истории космического пирата, который попадает на Землю, с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. Касса картины за первую неделю проката составила 21,7 миллиона рублей.
На четвертом месте — триллер с Николасом Кейджем "Собиратель душ". Фильм заработал 16,1 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров супергеройский фильм "Дэдпул и Росомаха" с Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом, заработавший в странах СНГ без России1 и Белоруссии 15,3 миллиона рублей.
На съемках фильма Майор Гром: Игра - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Майор Гром: Игра" возглавил кинопрокат в РФ по итогам уикенда
27 мая, 12:00
 
КультураРоссияЗемляБелоруссияЮрий КолокольниковНиколас КейджХью ДжекманСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала