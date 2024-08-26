https://ria.ru/20240826/volyn-1968437397.html

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни - РИА Новости, 26.08.2024

Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни

Удар нанесен по военным ВСУ в Волыни, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:27

2024-08-26T09:27

2024-08-26T09:29

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен по военным ВСУ в Волыни, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Волыни по бандеровцам прилетело", - сообщил Лебедев.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области.

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины