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Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 26.08.2024 (обновлено: 09:29 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/volyn-1968437397.html
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни - РИА Новости, 26.08.2024
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни
Удар нанесен по военным ВСУ в Волыни, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:27
2024-08-26T09:29
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен по военным ВСУ в Волыни, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Волыни по бандеровцам прилетело", - сообщил Лебедев.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни

Координатор подполья: ВС России нанесли удар по украинским военным в Волыни

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен по военным ВСУ в Волыни, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В Волыни по бандеровцам прилетело", - сообщил Лебедев.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Демонстрационная атака". СМИ раскрыли зловещий план Украины против России
25 августа, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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