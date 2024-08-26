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Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни - РИА Новости, 26.08.2024
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни
Удар нанесен по военным ВСУ в Волыни, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:27
2024-08-26T09:27
2024-08-26T09:29
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен по военным ВСУ в Волыни, сообщил в понедельник РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Волыни по бандеровцам прилетело", - сообщил Лебедев.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области.
https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ в Волыни
Координатор подполья: ВС России нанесли удар по украинским военным в Волыни