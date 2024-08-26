В Курской области усилили контроль качества воды
Роспотребнадзор усилил контроль качества водопроводной воды в Курской области
Вода течет из крана. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения усилен в Курской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На официальной странице управления Роспотребнадзора по Курской области в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что специалисты управления продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения граждан, временно покинувших приграничные территории.
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Ежедневно во всех 58 функционирующих ПВР ведется контроль за условиями проживания, информирует Роспотребнадзор. Специалисты ведомства принимают меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.
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"В регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводятся более чем по 20 показателям безопасности. Все показатели в норме. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
По данным управления, к настоящему моменту отобрано и исследовано 284 пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
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