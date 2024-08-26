Рейтинг@Mail.ru
В Курской области усилили контроль качества воды - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/voda-1968562730.html
В Курской области усилили контроль качества воды
В Курской области усилили контроль качества воды - РИА Новости, 26.08.2024
В Курской области усилили контроль качества воды
Контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения усилен в Курской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:40
2024-08-26T16:40
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92486/48/924864820_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_37938494121f4c6176fcd9afc1d9cc0d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения усилен в Курской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На официальной странице управления Роспотребнадзора по Курской области в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что специалисты управления продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения граждан, временно покинувших приграничные территории. Ежедневно во всех 58 функционирующих ПВР ведется контроль за условиями проживания, информирует Роспотребнадзор. Специалисты ведомства принимают меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний. "В регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводятся более чем по 20 показателям безопасности. Все показатели в норме. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. По данным управления, к настоящему моменту отобрано и исследовано 284 пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. -0-
https://ria.ru/20240811/zhkkh-1965560733.html
https://ria.ru/20240810/rospotrebnadzor-1965367927.html
https://ria.ru/20240821/rospotrebnadzor-1967457223.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92486/48/924864820_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_c835e145b23c14c2e81d18f146675434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины
В Курской области усилили контроль качества воды

Роспотребнадзор усилил контроль качества водопроводной воды в Курской области

© Fotolia / florinopreaВода течет из крана
Вода течет из крана - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Fotolia / florinoprea
Вода течет из крана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения усилен в Курской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
На официальной странице управления Роспотребнадзора по Курской области в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что специалисты управления продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения граждан, временно покинувших приграничные территории.
Курск - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Власти Курской области решили приостановить начисление платы за ЖКХ
11 августа, 21:32
Ежедневно во всех 58 функционирующих ПВР ведется контроль за условиями проживания, информирует Роспотребнадзор. Специалисты ведомства принимают меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.
«
"В регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводятся более чем по 20 показателям безопасности. Все показатели в норме. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
По данным управления, к настоящему моменту отобрано и исследовано 284 пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
Роспотребнадзор контролирует ситуацию в ПВР в Курской области
10 августа, 12:40
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. -0-
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области
21 августа, 05:53
 
Курская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала