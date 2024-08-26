https://ria.ru/20240826/voda-1968562730.html

В Курской области усилили контроль качества воды

В Курской области усилили контроль качества воды - РИА Новости, 26.08.2024

В Курской области усилили контроль качества воды

Контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения усилен в Курской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:40

2024-08-26T16:40

2024-08-26T16:40

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения усилен в Курской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. На официальной странице управления Роспотребнадзора по Курской области в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что специалисты управления продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения граждан, временно покинувших приграничные территории. Ежедневно во всех 58 функционирующих ПВР ведется контроль за условиями проживания, информирует Роспотребнадзор. Специалисты ведомства принимают меры по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний. "В регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения. Исследования проводятся более чем по 20 показателям безопасности. Все показатели в норме. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. По данным управления, к настоящему моменту отобрано и исследовано 284 пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. -0-

https://ria.ru/20240811/zhkkh-1965560733.html

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курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины