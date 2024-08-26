https://ria.ru/20240826/vinnitsa-1968598160.html
Винница осталась без воды из-за перебоев с электроэнергией
Винница осталась без воды из-за перебоев с электроэнергией - РИА Новости, 26.08.2024
Винница осталась без воды из-за перебоев с электроэнергией
Город Винница на Украине остался без водоснабжения из-за перебоев с электроэнергией, сообщили в понедельник в винницком облводоканале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:47
2024-08-26T18:47
2024-08-26T18:47
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Город Винница на Украине остался без водоснабжения из-за перебоев с электроэнергией, сообщили в понедельник в винницком облводоканале. Население города составляет более 370 тысяч человек. "Из-за аварийных перебоев с электроснабжением снова имеем остановку водопроводных станций города: на этот раз, к сожалению, всех... Во всем городе может наблюдаться отсутствие воды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале предприятия. Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240826/udar-1968560661.html
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в мире, украина, винница, герман галущенко, денис шмыгаль, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Винница, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ
Винница осталась без воды из-за перебоев с электроэнергией
Украинская Винница осталась без воды из-за перебоев с электроэнергией