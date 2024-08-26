https://ria.ru/20240826/veterany-1968574541.html

Хинштейн прокомментировал проект об особом статусе для военкоров

Хинштейн прокомментировал проект об особом статусе для военкоров - РИА Новости, 26.08.2024

Хинштейн прокомментировал проект об особом статусе для военкоров

Законопроект об особом статусе для военкоров ("Ветеран военной журналистики") не будет наделять журналистов, работающих в зоне спецоперации, статусом "Ветерана... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T17:11

2024-08-26T17:11

2024-08-26T17:11

общество

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Законопроект об особом статусе для военкоров ("Ветеран военной журналистики") не будет наделять журналистов, работающих в зоне спецоперации, статусом "Ветерана боевых действий", но по своим льготам и положению он будет аналогичен такому статусу, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Законопроект о наделении ветеранским статусом журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зоне СВО, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах КТО и на территориях, где введено военное положение, направлен на отзыв в правительство, сообщил в среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "Хочу успокоить военкоров - мы не предлагаем наделить журналистов, работающих в зоне СВО, статусом "Ветерана боевых действий" (ВБД). Подготовленный мной совместно с Союзом журналистов и Минцифры (проект) предусматривает особый статус для военкоров. Рабочее название - "Ветеран военной журналистики". По своим льготам и положению он будет аналогичен статусу "Ветерана боевых действий", - написал он. По словам Хинштейна, тождественность не значит унификация. "Невозможно автоматически распространить звание "Ветерана боевых действий" на работников СМИ, как предлагают некоторые коллеги. Журналист не имеет право брать в руки оружие, тогда как статус ВБД предусматривает непосредственное участие в боевых действиях… Введение новой категории "Ветерана журналистики" позволит избежать этой коллизии. Повторюсь: получившие такой статус, будут иметь все те же права и льготы, что и ветераны боевых действий, хотя и называться по-другому", - добавил депутат. Парламентарий рассчитывает, что в сентябре будет получен официальный отзыв правительства на законопроект. Далее, по его словам, проект обсудят с участием самих военкоров.

https://ria.ru/20240319/voenkory-1934357080.html

https://ria.ru/20231218/dveri-1916500466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр хинштейн, госдума рф