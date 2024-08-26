Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинская полиция использует статью о пособничестве России для взяток - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 26.08.2024 (обновлено: 19:50 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968608185.html
СМИ: украинская полиция использует статью о пособничестве России для взяток
СМИ: украинская полиция использует статью о пособничестве России для взяток - РИА Новости, 26.08.2024
СМИ: украинская полиция использует статью о пособничестве России для взяток
Украинские правоохранители усилили давление на местных бизнесменов, используя статью о пособничестве России, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:49
2024-08-26T19:50
россия
украина
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители усилили давление на местных бизнесменов, используя статью о пособничестве России, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Украине усилилось давление на бизнес по статье уголовного кодекса "Пособничество государству-агрессору"… Предприниматели рассказывают, что, к примеру, наличие бизнеса на захваченных территориях, даже если человек уже не имеет к нему никакого отношения и им не управляет, давние, еще довоенные связи с российским бизнесом, наличие активов в Крыму до 2014 года, уже могут стать поводом для правоохранителей открыть дело и взять компанию в оборот", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. По словам владельца одной из крупных киевских компаний, после возбуждения уголовного дела по этой статье изымаются все документы. Если даже не доказали пособничество, могут зацепиться за другие нарушения, например, налоговые. "Бизнесмена берут в оборот по полной. И затем выставляют суммы взятки за то, чтоб "решить вопрос". Так как статья очень "тяжелая", многие соглашаются платить, после чего оформляется "сделка со следствием", и дело либо вообще закрывают, либо дают условный срок", - приводит слова владельца компании издание. Глава украинского совета Федерации работодателей Дмитрий Олейник отмечает, что пока действовал мораторий на проверки бизнеса, новые уголовные дела были исключением. Затем появились "легкие попытки" взять бизнес в оборот, а сейчас пошла новая волна уголовных дел, обысков, арестов имущества и счетов. "Система почувствовала вкус денег и начинает по беспределу давить на бизнес", - отметил Олейник.
https://ria.ru/20240817/ukraina-1966780150.html
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955647757.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, совет федерации рф
Россия, Украина, Совет Федерации РФ
СМИ: украинская полиция использует статью о пособничестве России для взяток

"Страна.ua": на Украине силовики давят на бизнес через статью о пособничестве РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители усилили давление на местных бизнесменов, используя статью о пособничестве России, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua".
Украине усилилось давление на бизнес по статье уголовного кодекса "Пособничество государству-агрессору"… Предприниматели рассказывают, что, к примеру, наличие бизнеса на захваченных территориях, даже если человек уже не имеет к нему никакого отношения и им не управляет, давние, еще довоенные связи с российским бизнесом, наличие активов в Крыму до 2014 года, уже могут стать поводом для правоохранителей открыть дело и взять компанию в оборот", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Украинская детская специализированная больница Охраны Материнства и Детства - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Гендиректора киевской больницы "Охматдет" отстранили от работы
17 августа, 16:15
По словам владельца одной из крупных киевских компаний, после возбуждения уголовного дела по этой статье изымаются все документы. Если даже не доказали пособничество, могут зацепиться за другие нарушения, например, налоговые.
«
"Бизнесмена берут в оборот по полной. И затем выставляют суммы взятки за то, чтоб "решить вопрос". Так как статья очень "тяжелая", многие соглашаются платить, после чего оформляется "сделка со следствием", и дело либо вообще закрывают, либо дают условный срок", - приводит слова владельца компании издание.
Глава украинского совета Федерации работодателей Дмитрий Олейник отмечает, что пока действовал мораторий на проверки бизнеса, новые уголовные дела были исключением. Затем появились "легкие попытки" взять бизнес в оборот, а сейчас пошла новая волна уголовных дел, обысков, арестов имущества и счетов.
"Система почувствовала вкус денег и начинает по беспределу давить на бизнес", - отметил Олейник.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Киеве раскритиковали жителей, поднимающих тему коррупции на Украине
26 июня, 17:12
 
РоссияУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала