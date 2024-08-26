https://ria.ru/20240826/ukraina-1968608185.html

СМИ: украинская полиция использует статью о пособничестве России для взяток

СМИ: украинская полиция использует статью о пособничестве России для взяток - РИА Новости, 26.08.2024

СМИ: украинская полиция использует статью о пособничестве России для взяток

Украинские правоохранители усилили давление на местных бизнесменов, используя статью о пособничестве России, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:49

2024-08-26T19:49

2024-08-26T19:50

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители усилили давление на местных бизнесменов, используя статью о пособничестве России, пишет в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Украине усилилось давление на бизнес по статье уголовного кодекса "Пособничество государству-агрессору"… Предприниматели рассказывают, что, к примеру, наличие бизнеса на захваченных территориях, даже если человек уже не имеет к нему никакого отношения и им не управляет, давние, еще довоенные связи с российским бизнесом, наличие активов в Крыму до 2014 года, уже могут стать поводом для правоохранителей открыть дело и взять компанию в оборот", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. По словам владельца одной из крупных киевских компаний, после возбуждения уголовного дела по этой статье изымаются все документы. Если даже не доказали пособничество, могут зацепиться за другие нарушения, например, налоговые. "Бизнесмена берут в оборот по полной. И затем выставляют суммы взятки за то, чтоб "решить вопрос". Так как статья очень "тяжелая", многие соглашаются платить, после чего оформляется "сделка со следствием", и дело либо вообще закрывают, либо дают условный срок", - приводит слова владельца компании издание. Глава украинского совета Федерации работодателей Дмитрий Олейник отмечает, что пока действовал мораторий на проверки бизнеса, новые уголовные дела были исключением. Затем появились "легкие попытки" взять бизнес в оборот, а сейчас пошла новая волна уголовных дел, обысков, арестов имущества и счетов. "Система почувствовала вкус денег и начинает по беспределу давить на бизнес", - отметил Олейник.

https://ria.ru/20240817/ukraina-1966780150.html

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955647757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, совет федерации рф