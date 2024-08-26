Луцк и Ковель остались без света и воды
Луцк и Ковель на Украине почти полностью остались без света и водоснабжения
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Города Луцк и Ковель на западе Украины почти полностью лишены электро- и водоснабжения, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Луцк - областной центр Волынской области Украины. Население города составляет более 213 тысяч человек. В Ковеле проживает больше 68 тысяч жителей.
"Почти весь Луцк и соседний Ковель остались без света и водоснабжения после утренних "прилетов", - говорится в сообщении "Страны".
Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в- украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.