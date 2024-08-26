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Луцк и Ковель остались без света и воды - РИА Новости, 26.08.2024
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15:02 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968532319.html
Луцк и Ковель остались без света и воды
Луцк и Ковель остались без света и воды - РИА Новости, 26.08.2024
Луцк и Ковель остались без света и воды
Города Луцк и Ковель на западе Украины почти полностью лишены электро- и водоснабжения, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:02
2024-08-26T15:02
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денис шмыгаль
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Города Луцк и Ковель на западе Украины почти полностью лишены электро- и водоснабжения, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Луцк - областной центр Волынской области Украины. Население города составляет более 213 тысяч человек. В Ковеле проживает больше 68 тысяч жителей. "Почти весь Луцк и соседний Ковель остались без света и водоснабжения после утренних "прилетов", - говорится в сообщении "Страны". Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в- украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968458841.html
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в мире, украина, волынская область, герман галущенко, денис шмыгаль, страна.ua, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Волынская область, Герман Галущенко, Денис Шмыгаль, Страна.ua, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
Луцк и Ковель остались без света и воды

Луцк и Ковель на Украине почти полностью остались без света и водоснабжения

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Города Луцк и Ковель на западе Украины почти полностью лишены электро- и водоснабжения, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Луцк - областной центр Волынской области Украины. Население города составляет более 213 тысяч человек. В Ковеле проживает больше 68 тысяч жителей.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Луцке
Вчера, 11:06
"Почти весь Луцк и соседний Ковель остались без света и водоснабжения после утренних "прилетов", - говорится в сообщении "Страны".
Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в- украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
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В миреУкраинаВолынская областьГерман ГалущенкоДенис ШмыгальСтрана.uaДТЭКВооруженные силы РФ
 
 
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