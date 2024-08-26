https://ria.ru/20240826/ukraina-1968532319.html

Луцк и Ковель остались без света и воды

Луцк и Ковель остались без света и воды - РИА Новости, 26.08.2024

Луцк и Ковель остались без света и воды

Города Луцк и Ковель на западе Украины почти полностью лишены электро- и водоснабжения, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:02

2024-08-26T15:02

2024-08-26T15:02

в мире

украина

волынская область

герман галущенко

денис шмыгаль

страна.ua

дтэк

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Города Луцк и Ковель на западе Украины почти полностью лишены электро- и водоснабжения, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Луцк - областной центр Волынской области Украины. Население города составляет более 213 тысяч человек. В Ковеле проживает больше 68 тысяч жителей. "Почти весь Луцк и соседний Ковель остались без света и водоснабжения после утренних "прилетов", - говорится в сообщении "Страны". Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в- украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968458841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, волынская область, герман галущенко, денис шмыгаль, страна.ua, дтэк, вооруженные силы рф