https://ria.ru/20240826/ukraina-1968520050.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:24

2024-08-26T14:24

2024-08-26T14:34

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киеве, сообщили в городской администрации.Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, но спустя несколько часов в Киеве и ряде других регионов тревога была отменена."В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской администрации.По данным украинского министерства цифровой трансформации на 14.25, тревога звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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