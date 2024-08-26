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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:24 26.08.2024 (обновлено: 14:34 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968520050.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.08.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киеве, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:24
2024-08-26T14:34
киев
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киеве, сообщили в городской администрации.Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, но спустя несколько часов в Киеве и ряде других регионов тревога была отменена."В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской администрации.По данным украинского министерства цифровой трансформации на 14.25, тревога звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

Украинские власти вновь объявили воздушную тревогу в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Площадь Независимости в Киеве, Украина
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киеве, сообщили в городской администрации.
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, но спустя несколько часов в Киеве и ряде других регионов тревога была отменена.
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"В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской администрации.
По данным украинского министерства цифровой трансформации на 14.25, тревога звучит в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.
Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
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