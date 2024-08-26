https://ria.ru/20240826/ukraina-1968485808.html

В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура

В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 26.08.2024

В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура повреждена в понедельник в Сумской области на Украине после взрывов, сообщила компания "Украинские железные дороги"... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:29

2024-08-26T12:29

2024-08-26T12:29

в мире

сумская область

украина

укрзализныця

украинская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_32dc2aface9f3b5cf4088caadfe97729.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в понедельник в Сумской области на Украине после взрывов, сообщила компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). "Укрзализныця" ранее в понедельник сообщала об обесточивании своих объектов в нескольких регионах Украины после взрывов и отключения электроэнергии, введены резервные тепловозы. Компания в своем Telegram-канале сообщила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. "Повреждены контактная сеть и здания", - говорится в сообщении. В компании напомнили, что движение пригородных поездов в некоторых регионах происходит с задержками.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html

https://ria.ru/20240826/obekty-1968482994.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумская область, украина, укрзализныця, украинская железная дорога