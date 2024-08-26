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В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 26.08.2024
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12:29 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968485808.html
В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура
В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура - РИА Новости, 26.08.2024
В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура повреждена в понедельник в Сумской области на Украине после взрывов, сообщила компания "Украинские железные дороги"... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:29
2024-08-26T12:29
в мире
сумская область
украина
укрзализныця
украинская железная дорога
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в понедельник в Сумской области на Украине после взрывов, сообщила компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). "Укрзализныця" ранее в понедельник сообщала об обесточивании своих объектов в нескольких регионах Украины после взрывов и отключения электроэнергии, введены резервные тепловозы. Компания в своем Telegram-канале сообщила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. "Повреждены контактная сеть и здания", - говорится в сообщении. В компании напомнили, что движение пригородных поездов в некоторых регионах происходит с задержками.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html
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сумская область
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в мире, сумская область, украина, укрзализныця, украинская железная дорога
В мире, Сумская область, Украина, Укрзализныця, Украинская железная дорога
В Сумской области повреждена железнодорожная инфраструктура

В Сумской области после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура повреждена в понедельник в Сумской области на Украине после взрывов, сообщила компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
"Укрзализныця" ранее в понедельник сообщала об обесточивании своих объектов в нескольких регионах Украины после взрывов и отключения электроэнергии, введены резервные тепловозы.
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Компания в своем Telegram-канале сообщила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области. "Повреждены контактная сеть и здания", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что движение пригородных поездов в некоторых регионах происходит с задержками.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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В миреСумская областьУкраинаУкрзализныцяУкраинская железная дорога
 
 
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