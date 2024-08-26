https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине - РИА Новости, 26.08.2024
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине
2024-08-26T12:03
2024-08-26T12:03
2024-08-26T14:35
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, сообщило Министерство обороны."Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины", — уточнили в ведомстве.Там подчеркнули, что все назначенные цели поражены.Сегодня утром взрывы прогремели практически по всей Украине, ️воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной. "Украинские железные дороги" сообщили об обесточивании своих объектов в нескольких областях, а также повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.В некоторых городах пропали свет и вода. В частности, с этим столкнулись жители части районов Киева.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине
Минобороны сообщило о поражении всех целей при массированном ударе по Украине
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, сообщило Министерство обороны.
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"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины", — уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что все назначенные цели поражены.
Сегодня утром взрывы прогремели практически по всей Украине, ️воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.
Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.
Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной. "Украинские железные дороги" сообщили об обесточивании своих объектов в нескольких областях, а также повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.
В некоторых городах пропали свет и вода. В частности, с этим столкнулись жители части районов Киева.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.