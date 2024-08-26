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Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 26.08.2024 (обновлено: 14:35 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине - РИА Новости, 26.08.2024
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине
2024-08-26T12:03
2024-08-26T14:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, сообщило Министерство обороны.&quot;Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины&quot;, — уточнили в ведомстве.Там подчеркнули, что все назначенные цели поражены.Сегодня утром взрывы прогремели практически по всей Украине, ️воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной. "Украинские железные дороги" сообщили об обесточивании своих объектов в нескольких областях, а также повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.В некоторых городах пропали свет и вода. В частности, с этим столкнулись жители части районов Киева.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
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украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине

Минобороны сообщило о поражении всех целей при массированном ударе по Украине

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области. 26 августа 2024 года
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. 26 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. 26 августа 2024 года
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, сообщило Министерство обороны.
«

"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины", — уточнили в ведомстве.

© ИнфографикаУкраинские города, по объектам ОПК и энергетики в которых нанесли удары
Удары по объектам ОПК и энергетики Украины 26 августа
© Инфографика
Украинские города, по объектам ОПК и энергетики в которых нанесли удары
Там подчеркнули, что все назначенные цели поражены.
Сегодня утром взрывы прогремели практически по всей Украине, воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.
Местные власти и СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.
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Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной. "Украинские железные дороги" сообщили об обесточивании своих объектов в нескольких областях, а также повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.
В некоторых городах пропали свет и вода. В частности, с этим столкнулись жители части районов Киева.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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