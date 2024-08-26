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На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 26.08.2024
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11:36 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968469163.html
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 26.08.2024
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в нескольких областях Украины, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:36
2024-08-26T11:36
в мире
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россия
денис шмыгаль
герман галущенко
дмитрий песков
укрэнерго
дтэк
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в нескольких областях Украины, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Есть повреждения (энергетической инфраструктуры – ред.) в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", - написал Шмыгаль. По его словам, главам областных администраций поручено в регионах развернуть "пункты несокрушимости" (палатки для обеспечения теплом и электроэнергией горожан в случае блэкаута). Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины воздушная тревога звучит порядка пяти часов. Украинские власти и СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968440078.html
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в мире, украина, россия, денис шмыгаль, герман галущенко, дмитрий песков, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Премьер Шмыгаль: объекты энергетики повреждены в нескольких областях Украины

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в нескольких областях Украины, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Есть повреждения (энергетической инфраструктуры – ред.) в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", - написал Шмыгаль.
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По его словам, главам областных администраций поручено в регионах развернуть "пункты несокрушимости" (палатки для обеспечения теплом и электроэнергией горожан в случае блэкаута).
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины воздушная тревога звучит порядка пяти часов. Украинские власти и СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаРоссияДенис ШмыгальГерман ГалущенкоДмитрий ПесковУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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