На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
Премьер Шмыгаль: объекты энергетики повреждены в нескольких областях Украины
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в нескольких областях Украины, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Есть повреждения (энергетической инфраструктуры – ред.) в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", - написал Шмыгаль.
По его словам, главам областных администраций поручено в регионах развернуть "пункты несокрушимости" (палатки для обеспечения теплом и электроэнергией горожан в случае блэкаута).
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины воздушная тревога звучит порядка пяти часов. Украинские власти и СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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