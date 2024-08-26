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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Луцке - РИА Новости, 26.08.2024
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11:06 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968458841.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Луцке
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Луцке - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Луцке
Взрывы прогремели в понедельник в Ровно и Луцке на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:06
2024-08-26T11:06
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Ровно и Луцке на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Ровно", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным издания, в Луцке прогремели повторные взрывы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/vzryvy-1968456392.html
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в мире, украина, россия, ровно, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Ровно, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Луцке

"Страна.ua" сообщила о взрывах в Ровно и Луцке после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Ровно и Луцке на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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"Взрывы в Ровно", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным издания, в Луцке прогремели повторные взрывы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреУкраинаРоссияРовноДмитрий ПесковСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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