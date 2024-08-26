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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Луцке

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Луцке - РИА Новости, 26.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Луцке

Взрывы прогремели в понедельник в Ровно и Луцке на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:06

2024-08-26T11:06

2024-08-26T11:06

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Ровно и Луцке на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Ровно", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным издания, в Луцке прогремели повторные взрывы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/vzryvy-1968456392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, ровно, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины