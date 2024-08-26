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На Украине ввели экстренные выключения света - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968458308.html
На Украине ввели экстренные выключения света
На Украине ввели экстренные выключения света - РИА Новости, 26.08.2024
На Украине ввели экстренные выключения света
Экстренные отключения света введены на всей территории Украины, сообщает в понедельник украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:02
2024-08-26T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
дмитрий песков
дтэк
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экстренные отключения света введены на всей территории Украины, сообщает в понедельник украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. ""Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном энергохолдинга. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские власти и СМИ сообщают о массированных ударах по ряду городов и районов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, ДТЭК, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
На Украине ввели экстренные выключения света

На всей территории Украины ввели экстренные выключения света

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экстренные отключения света введены на всей территории Украины, сообщает в понедельник украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.
""Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном энергохолдинга.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковДТЭКУкрэнергоВооруженные силы Украины
 
 
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