https://ria.ru/20240826/ukraina-1968458308.html

На Украине ввели экстренные выключения света

На Украине ввели экстренные выключения света - РИА Новости, 26.08.2024

На Украине ввели экстренные выключения света

Экстренные отключения света введены на всей территории Украины, сообщает в понедельник украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:02

2024-08-26T11:02

2024-08-26T11:02

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Экстренные отключения света введены на всей территории Украины, сообщает в понедельник украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале. ""Укрэнерго" предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - говорится в сообщении, опубликованном энергохолдинга. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинские власти и СМИ сообщают о массированных ударах по ряду городов и районов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/minenergo-1968452596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, дмитрий песков, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы украины