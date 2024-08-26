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В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 26.08.2024
В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает агентство УНИАН. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:19
2024-08-26T09:19
2024-08-26T09:21
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Ивано-Франковской области на западе Украины, сообщает агентство УНИАН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В мире, Украина, Россия, Ивано-Франковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковской области на западе Украины прогремели взрывы
УНИАН: в Ивано-Франковской области прогремели взрывы