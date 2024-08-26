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В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968428005.html
В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта - РИА Новости, 26.08.2024
В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
Промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник глава областной военной... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:54
2024-08-26T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин. Как сообщил Пронин в своем Telegram-канале, после взрывов удар пришелся по промышленному объекту в Полтавской области. При этом чиновник не уточнил, где именно расположен объект. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент звучит на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html
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в мире, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта

Глава полтавской ОВА Пронин заявил о повреждении промышленного объекта

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин.
Как сообщил Пронин в своем Telegram-канале, после взрывов удар пришелся по промышленному объекту в Полтавской области. При этом чиновник не уточнил, где именно расположен объект.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 07:40
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент звучит на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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