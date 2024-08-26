https://ria.ru/20240826/ukraina-1968428005.html

В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта

В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта - РИА Новости, 26.08.2024

В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта

Промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник глава областной военной... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T07:54

2024-08-26T07:54

2024-08-26T07:54

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин. Как сообщил Пронин в своем Telegram-канале, после взрывов удар пришелся по промышленному объекту в Полтавской области. При этом чиновник не уточнил, где именно расположен объект. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент звучит на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html

https://ria.ru/20240825/podpole-1968383145.html

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в мире, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия