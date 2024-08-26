https://ria.ru/20240826/ukraina-1968428005.html
В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта - РИА Новости, 26.08.2024
В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
Промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник глава областной военной... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T07:54
2024-08-26T07:54
2024-08-26T07:54
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Филипп Пронин. Как сообщил Пронин в своем Telegram-канале, после взрывов удар пришелся по промышленному объекту в Полтавской области. При этом чиновник не уточнил, где именно расположен объект. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога на данный момент звучит на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html
https://ria.ru/20240825/podpole-1968383145.html
полтавская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта
Глава полтавской ОВА Пронин заявил о повреждении промышленного объекта