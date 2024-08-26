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Украинские школьники проходят военную подготовку по стандартам НАТО - РИА Новости, 26.08.2024
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04:35 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968419523.html
Украинские школьники проходят военную подготовку по стандартам НАТО
Украинские школьники проходят военную подготовку по стандартам НАТО - РИА Новости, 26.08.2024
Украинские школьники проходят военную подготовку по стандартам НАТО
Начальная военная подготовка украинских школьников по учебнику 2019 года "Захист Вітчизни" ("Защита Отечества") для 11-х классов была выстроена по стандартам... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T04:35
2024-08-26T04:35
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СКАДОВСК, 26 авг - РИА Новости. Начальная военная подготовка украинских школьников по учебнику 2019 года "Захист Вітчизни" ("Защита Отечества") для 11-х классов была выстроена по стандартам НАТО, рассказал РИА Новости представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков. "В рамках программ, которые я изучаю, и противодействия нацизму, можно четко классифицировать прямо по методичкам настоящих хозяев Украины - американцев... Начнем с "Захиста Вітчизни", это "Защита Отечества". Материал для одиннадцатиклассников, совершенно свежая книжка 2019 года. Материал четко обозначен по формату НАТО, и обучение школьников Украины шло в этой парадигме", - прокомментировал содержание учебника Шашков. Эксперт отметил, что подобные учебники являются доказательствами подготовки Украины к активным боевым действиями и агрессии против России. "В первую очередь, молодежь готовили к агрессивным действиям. Как мы говорим, Украина – это не Украина, это Антироссия. То есть, нужна такая ЧВК, громадная в рамках страны, проданная за деньги, и, соответственно, весь ее народ продан и должен воевать. Других функций для Запада у Украины нет, к сожалению, и это трагедия", - резюмировал Шашков. По словам эксперта, разжигание ненависти украинцев к России началось в 2004 году после первой "оранжевой революции". Пик антироссийских настроений пришёлся на 2014 год и выплеснулся в боевые действия на Донбассе. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240825/flag-1968378883.html
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сергей лавров, владимир путин, украина, россия, нато, донбасс
Сергей Лавров, Владимир Путин, Украина, Россия, НАТО, Донбасс
Украинские школьники проходят военную подготовку по стандартам НАТО

ХГПУ: украинские школьники проходят военную подготовку по стандартам НАТО

© AP Photo / Efrem LukatskyДень знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина. Архивное фото
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СКАДОВСК, 26 авг - РИА Новости. Начальная военная подготовка украинских школьников по учебнику 2019 года "Захист Вітчизни" ("Защита Отечества") для 11-х классов была выстроена по стандартам НАТО, рассказал РИА Новости представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.
"В рамках программ, которые я изучаю, и противодействия нацизму, можно четко классифицировать прямо по методичкам настоящих хозяев Украины - американцев... Начнем с "Захиста Вітчизни", это "Защита Отечества". Материал для одиннадцатиклассников, совершенно свежая книжка 2019 года. Материал четко обозначен по формату НАТО, и обучение школьников Украины шло в этой парадигме", - прокомментировал содержание учебника Шашков.
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Эксперт отметил, что подобные учебники являются доказательствами подготовки Украины к активным боевым действиями и агрессии против России.
"В первую очередь, молодежь готовили к агрессивным действиям. Как мы говорим, Украина – это не Украина, это Антироссия. То есть, нужна такая ЧВК, громадная в рамках страны, проданная за деньги, и, соответственно, весь ее народ продан и должен воевать. Других функций для Запада у Украины нет, к сожалению, и это трагедия", - резюмировал Шашков.
По словам эксперта, разжигание ненависти украинцев к России началось в 2004 году после первой "оранжевой революции". Пик антироссийских настроений пришёлся на 2014 год и выплеснулся в боевые действия на Донбассе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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