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В Удмуртии почти 19 тысяч жителей подключились к газу - РИА Новости, 26.08.2024
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Удмуртская Республика
 
16:38 26.08.2024 (обновлено: 17:14 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/udmurtija-1968561966.html
В Удмуртии почти 19 тысяч жителей подключились к газу
В Удмуртии почти 19 тысяч жителей подключились к газу - РИА Новости, 26.08.2024
В Удмуртии почти 19 тысяч жителей подключились к газу
Почти 19 тысяч жителей Удмуртии подключены к газу по программе догазификации, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:38
2024-08-26T17:14
жилье
александр бречалов
газификация
удмуртская республика
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УФА, 26 авг – РИА Новости. Почти 19 тысяч жителей Удмуртии подключены к газу по программе догазификации, сообщил глава республики Александр Бречалов. Руководитель региона отметил, что в Удмуртии по программе догазификации построены 1,1 тысячи километров газовых сетей. "Задачу бесплатно подвести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах летом 2021 года поставил президент страны. За это время жители республики подали почти 45,5 тысячи заявок на догазификацию, возможность подключиться к сетям получили владельцы 36,8 тысячи домов. Почти 19 тысяч - уже подключились", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, в этом году к программе присоединились садовые некоммерческие товарищества - в списке 54 СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. "Многодетные, малоимущие семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий и другие категории мы поддерживаем субсидией в 100 тысяч рублей. Субсидию можно потратить на оплату работ внутри границ земельного участка - проектирование сети, строительно-монтажные и пусконаладочные работы и купить газовое оборудование. В прошлом году ею воспользовались 1640 человек, в этом году - 995, почти половина - многодетные семьи", - добавил Бречалов.
https://ria.ru/20240819/brechalov-1967027461.html
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жилье, александр бречалов, газификация
Жилье, Александр Бречалов, газификация, Удмуртская Республика

В Удмуртии почти 19 тысяч жителей подключились к газу

© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конфорка газовой плиты
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УФА, 26 авг – РИА Новости. Почти 19 тысяч жителей Удмуртии подключены к газу по программе догазификации, сообщил глава республики Александр Бречалов.
Руководитель региона отметил, что в Удмуртии по программе догазификации построены 1,1 тысячи километров газовых сетей.
"Задачу бесплатно подвести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах летом 2021 года поставил президент страны. За это время жители республики подали почти 45,5 тысячи заявок на догазификацию, возможность подключиться к сетям получили владельцы 36,8 тысячи домов. Почти 19 тысяч - уже подключились", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, в этом году к программе присоединились садовые некоммерческие товарищества - в списке 54 СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.
"Многодетные, малоимущие семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий и другие категории мы поддерживаем субсидией в 100 тысяч рублей. Субсидию можно потратить на оплату работ внутри границ земельного участка - проектирование сети, строительно-монтажные и пусконаладочные работы и купить газовое оборудование. В прошлом году ею воспользовались 1640 человек, в этом году - 995, почти половина - многодетные семьи", - добавил Бречалов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Удмуртская РеспубликаЖильеАлександр Бречаловгазификация
 
 
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