https://ria.ru/20240826/udmurtija-1968561966.html

В Удмуртии почти 19 тысяч жителей подключились к газу

В Удмуртии почти 19 тысяч жителей подключились к газу - РИА Новости, 26.08.2024

В Удмуртии почти 19 тысяч жителей подключились к газу

Почти 19 тысяч жителей Удмуртии подключены к газу по программе догазификации, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:38

2024-08-26T16:38

2024-08-26T17:14

жилье

александр бречалов

газификация

удмуртская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155200/68/1552006841_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_59f9fc47777fb5c4ac1a8bada27acc93.jpg

УФА, 26 авг – РИА Новости. Почти 19 тысяч жителей Удмуртии подключены к газу по программе догазификации, сообщил глава республики Александр Бречалов. Руководитель региона отметил, что в Удмуртии по программе догазификации построены 1,1 тысячи километров газовых сетей. "Задачу бесплатно подвести газ до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах летом 2021 года поставил президент страны. За это время жители республики подали почти 45,5 тысячи заявок на догазификацию, возможность подключиться к сетям получили владельцы 36,8 тысячи домов. Почти 19 тысяч - уже подключились", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, в этом году к программе присоединились садовые некоммерческие товарищества - в списке 54 СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. "Многодетные, малоимущие семьи, инвалидов, ветеранов боевых действий и другие категории мы поддерживаем субсидией в 100 тысяч рублей. Субсидию можно потратить на оплату работ внутри границ земельного участка - проектирование сети, строительно-монтажные и пусконаладочные работы и купить газовое оборудование. В прошлом году ею воспользовались 1640 человек, в этом году - 995, почти половина - многодетные семьи", - добавил Бречалов.

https://ria.ru/20240819/brechalov-1967027461.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, александр бречалов, газификация