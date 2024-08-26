https://ria.ru/20240826/udary-1968435943.html

Подполье сообщило об ударах по городу Стрий во Львовской области

Подполье сообщило об ударах по городу Стрий во Львовской области - РИА Новости, 26.08.2024

Подполье сообщило об ударах по городу Стрий во Львовской области

Удары нанесены по городу Стрий во Львовской области, один сопровождался сильной детонацией, после чего там пропал свет, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:16

2024-08-26T09:16

2024-08-26T09:34

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удары нанесены по городу Стрий во Львовской области, один сопровождался сильной детонацией, после чего там пропал свет, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Львовская область, город Стрий, повторные прилеты. Уже прилетало и вот опять. Свет уже не мигает, его нет. Один из прилетов в Стрий с серьезной детонацией. Так что не только энергетические объекты", - сообщил Лебедев со ссылкой на своих коллег.Координатор сопротивления добавил, что в Хмельницком были нанесены удары по южной части города и области.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины.Мэр Киева Виталий Кличко после серии взрывов подтвердил перебои с энергоснабжением в ряде районов города. По его словам, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/kharris_zelenskiy-1968419368.html

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львовская область, в мире, сергей лебедев, украина, россия