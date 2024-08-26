https://ria.ru/20240826/udar-1968618305.html

Удар "Хезболлы" по Израилю не сорвал переговоры, заявили в Белом доме

Удар "Хезболлы" по Израилю не сорвал переговоры, заявили в Белом доме - РИА Новости, 26.08.2024

Удар "Хезболлы" по Израилю не сорвал переговоры, заявили в Белом доме

Удар ливанского шиитского движения "Хезболлах" по Израилю, нанесенный накануне, не смог сорвать проходящие в Каире переговоры по прекращению огня в секторе... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:03

2024-08-26T21:03

2024-08-26T21:03

в мире

израиль

каир (город)

ливан

джон кирби

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Удар ливанского шиитского движения "Хезболлах" по Израилю, нанесенный накануне, не смог сорвать проходящие в Каире переговоры по прекращению огня в секторе Газа, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Несмотря на атаку с применением ракет и дронов, которую нанесло "Хезболлах" на минувших выходных, от которой Израилю пришлось ожесточенно защищаться, это не отразилось на работе переговорных команд по достижению договоренности о прекращении огня", - сказал Кирби в ходе брифинга. По данным израильской армии, ливанское движение "Хезболлах" запустило утром в воскресенье около 230 ракет и более 20 беспилотников по северу Израиля. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240826/mid-1968616824.html

https://ria.ru/20240825/netanyakhu-1968371058.html

израиль

каир (город)

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в мире, израиль, каир (город), ливан, джон кирби, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году