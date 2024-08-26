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На Западе предположили, что означает удар России по объектам на Украине
На Западе предположили, что означает удар России по объектам на Украине - РИА Новости, 26.08.2024
На Западе предположили, что означает удар России по объектам на Украине
Россия начала первый этап своего ответа Украине за операцию ВСУ в Курской области, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:36
2024-08-26T16:36
2024-08-26T16:36
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россия начала первый этап своего ответа Украине за операцию ВСУ в Курской области, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Первый этап российского ответа на операцию в Курской области начался. По Украине нанесли, возможно, самый большой ракетный удар с начала этой стадии конфликта", — считает он.В понедельник российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Он рассказал подробности прилетов по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям.В Польше подняли в воздух авиацию своих вооруженных сил и стран-союзников. В Варшаве заявили, что это якобы связано с действиями российских ВКС на западной Украине.
https://ria.ru/20240826/ft-1968551566.html
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в мире, украина, россия, курская область, сергей лебедев, чей боуз, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Россия, Курская область, Сергей Лебедев, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
На Западе предположили, что означает удар России по объектам на Украине
Боуз: Россия начала первый этап ответа Украине на операцию в Курской области